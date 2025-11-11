El Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal rechazó la solicitud de libertad condicional presentada por el comunicador Pablo Ross, quien cumple una condena de 10 años de prisión por agresión sexual contra una hijastra menor de edad.

En su decisión, la Corte determinó que persisten las mismas condiciones que originaron la condena, por lo que la pena aún cumple su función ejemplar y de prevención social.

No obstante, la resolución autoriza que Ross pueda volver a solicitar el beneficio dentro de tres meses, contados a partir de la notificación del fallo.

Siete años cumplidos

Pablo Timoteo Ross Gómez, nombre legal del comunicador, ha cumplido ya siete años de la pena impuesta, tiempo que, según su defensa, cumple con uno de los requisitos establecidos por la Ley 164-84 sobre régimen penitenciario para optar por la libertad condicional.

El hecho por el cual fue condenado ocurrió en su residencia del sector Los Cacicazgos, en el Distrito Nacional.

Ross fue arrestado en septiembre de 2018 y posteriormente trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, en la provincia San Cristóbal, donde cumple su sentencia.

Alegaba padecer cáncer con metástasis

Durante el proceso, su abogado Julio Cury informó que Ross padece cáncer de próstata con metástasis en huesos y pulmones, condición que, según la defensa, agrava su estado de salud en prisión.

Sin embargo, el fiscal Eduardo Velázquez aclaró que los documentos médicos que supuestamente acreditaban la enfermedad nunca fueron incorporados al expediente, ya que el abogado decidió retirarlos para evitar que la audiencia se aplazara.

Esa decisión permitió que el tribunal pudiera fallar sobre el fondo del caso el mismo día.

De figura mediática a reo

Antes de su condena, Pablo Ross fue una de las voces más reconocidas de la radio y la televisión dominicana.

Participó en programas como "El Gobierno de la Mañana" (Z-101) y fue un analista político habitual en diversos espacios de opinión.

Su caso, que conmocionó a la opinión pública, se convirtió en uno de los procesos judiciales más sonados por involucrar a una figura de los medios en un delito de abuso sexual infantil.