Poder Judicial anuncia el lanzamiento nacional del Plan Justicia del Futuro 2034

En la imagen, Jhonattan Toribio, director general de Administración y Carrera Judicial; Javier Cabreja, coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos, e Isnelda Guzmán, directora de Planificación del Poder Judicial, al anunciar el Plan Justicia del Futuro 2034 ( FUENTE EXTERNA )

El Poder Judicial anunció este martes el lanzamiento nacional del Plan Justicia del Futuro 2034 el próximo 19 de noviembre y que establece la ruta que marcará la transformación de la justicia dominicana durante los próximos 10 años.

El Plan Justicia del Futuro 2034 profundizará las iniciativas que buscan hacer la justicia más accesible, transparente, confiable y centrada en las personas. Proyectará, asimismo, un modelo institucional más cercano, moderno y confiable, comprometido con la ciudadanía y con el futuro democrático del país, explican las autoridades judiciales.

El lanzamiento nacional

Según el coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos del Poder Judicial, Javier Cabreja, previo al lanzamiento, el miércoles 12 se realizará un encuentro institucional presencial para cerrar el proceso de construcción participativa del plan, en el que se presentará oficialmente el documento final a los actores que formaron parte de su elaboración.

Posteriormente, agregó Cabreja, el 19 de noviembre se realizará el lanzamiento nacional en formato virtual, a las 8:00 de la noche, abierto a toda la población por Youtube, Instagram y Facebook del Poder Judicial.

El programa por diez años consecutivos es el resultado de un proceso de participación "sin precedentes en la historia del Poder Judicial".

"Por más de un año, se desarrollaron alrededor de 210 mesas de trabajo en las que participaron más de 3,000 personas e instituciones a nivel nacional, entre ellos Poder Ejecutivo, Legislativo, jueces, juezas, servidores judiciales, abogados, empresarios, académicos, representantes de la sociedad civil y ciudadanos que contribuyeron activamente a definir los desafíos, prioridades y compromisos que guiarán la justicia hacia el 2034", agregó Cabreja.

En tanto que el director general de Administración y Carrera Judicial, Jhonattan Toribio, dijo que todos los actores consultados tuvieron la oportunidad de exponer sus dudas, inquietudes y sugerencias sobre qué querían de la justicia en los próximos años.

Toribio afirmó que el Poder Judicial ha valorado cada una de las sugerencias sobre qué hacen bien y qué deben mejorar.

El plan constituye, además, una continuidad y evolución del proceso iniciado con Visión Justicia 2024, consolidando los avances alcanzados y proyectando una mirada de futuro basada en la transparencia, la innovación y la participación, aseveraron Cabreja y Toribio.

En un encuentro con la prensa nacional, se compartieron los detalles del proceso de construcción del Plan Justicia del Futuro 2034 y se resaltó la responsabilidad pedagógica de los medios en explicar su alcance e impacto para la población, al ser una iniciativa que trasciende al Poder Judicial y pertenece a toda la sociedad dominicana.

Cabreja invitó a los medios a formar parte de este lanzamiento virtual y a tener un rol activo en la tarea de explicar, acompañar y acercar este proceso a la ciudadanía.

Durante la actividad con los periodistas estuvo también Isnelda Guzmán, directora de Planificación del Poder Judicial.