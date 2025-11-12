MP acusa a Jean Alain y compartes de retrasar juicio ahora con "vacaciones colectivas" de abogados

Jean Alain Rodríguez, exprocurador general de la República, en una de las audiencias. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO/SAMIL MATEO DOMINICI )

El Ministerio Público aseguró este miércoles que las defensas de los imputados en el proceso por alegada corrupción contra Jean Alain Rodríguez y compartes continúan utilizando tácticas dilatorias para retrasar las audiencias.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó la audiencia prevista para este 12 de noviembre para el próximo 14 de enero de 2026, luego de que las defensas argumentaran que varias oficinas de abogados tomarán vacaciones colectivas en diciembre y que uno de los defensores, Enrique Vallejo Garib, que representa a Jhonatan Loander Medina Reyes, se encuentra con licencia médica hasta el 11 de diciembre.

Al salir del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el fiscal Enmanuel Ramírez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, señaló que los fiscales están listos para la audiencia y reiteró que los imputados buscan retrasar el juicio, en el que son procesados por sustraer miles de millones de pesos del erario durante la gestión de Rodríguez como procurador general (2016-2020).

La acusación

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/enmanuel-ramirez-fiscal-2d0e667d.jpg Fiscal Enmanuel Ramírez (FUENTE EXTERNA)

El expediente indica que el grupo malversó más de 6,000 millones de pesos mediante presuntos procesos fraudulentos e involucra a 41 personas físicas y 22 empresas.

Los imputados enfrentan cargos por alegada corrupción, soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.

Además de Jean Alain Rodríguez y Jhonatan Loander Medina Reyes, el expediente también involucra a Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.

También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

Rodríguez Sánchez estuvo al frente de la Procuraduría General de la República de 2016 a 2020.