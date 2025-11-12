Otro aplazamiento del juicio de fondo a Jean Alain; se programa esta vez para enero

El exprocurador general Jean Alain Rodríguez durante una audiencia en proceso penal que se le conoce. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El inicio del juicio de fondo al exprocurador general Jean Alain Rodríguez por supuestos actos de corrupción durante su gestión (2016-2020) fue aplazado nuevamente por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, esta vez para el 14 de enero y en el que se cumplirán 19 meses de que el expediente contra el exfuncionario pasó a esa nueva fase y que puede terminar en una condena o absolución.

Las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yisell Soto decidieron postergar en esta ocasión el inicio del juicio por una licencia que se presentó del abogado Enrique Vallejo, quien sufrió un accidente de tránsito.

Vallejo representa al exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Johannatan Loanders Medina Reyes.

En junio del próximo año, el proceso contra el exprocurador, otros exfuncionarios de la Procuraduría y empresarios contratistas, cumplirá cinco años en los tribunales.

A Jean Alain Rodríguez se le imputa de estafar al Estado con más de 6 mil millones de pesos, principalmente a través del programa de humanización de las cárceles.

Rechazan separar acusación de imputado

En la fallida audiencia de este miércoles, las juezas rechazaron la solicitud del Ministerio Público de desglosar (separar del grupo que encabeza Jean Alain) a Johannatan Loanders Medina Reyes para que se le conozca su acusación aparte.

El organismo acusador, representado por los fiscales Aurelio Valdez, Miguel Collado, Melvin Romero y Emmanuel Ramírez, solicitó el desglose de la acusación de Medina Reyes para que finalmente iniciara el juicio.

La petición fue rechazada por el tribunal al considerar que representaba un alto costo para el Estado.

El acusado rechazó luego una sugerencia de los fiscales, de que cambiara de abogado, alegando que Vallejo es quien conoce bien la acusación que se le hace en el expediente.