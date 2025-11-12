Jueza Pilar Jiménez Ortiz denuncia sesgo político en su evaluación del CNM

La jueza de la Suprema Corte de Justicia, Pilar Jiménez Ortiz. ( FUENTE EXTERNA )

La magistrada Pilar Jiménez Ortiz, jueza de la Suprema Corte de Justicia, denunció al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por presunta arbitrariedad y sesgo político en el proceso de evaluación para la permanencia en el alto tribunal.

En una carta dirigida a los miembros del CNM y depositada en la secretaría del Consejo, Jiménez Ortiz acusó al organismo de actuar fuera del marco legal al calificarla como “no idónea”, alegando que se utilizaron criterios inventados y percepciones subjetivas.

Según la jueza, se distorsionaron hechos técnicos y jurídicos durante su evaluación, y recordó el reconocimiento de errores en la Ley 2-23 por parte de Napoleón Estévez Lavandier, actual presidente del Tribunal Constitucional.

Se quejó que la postura presentada por ella y que la descalificó para continuar en la Suprema Corte de Justicia fue la usada por Estévez para lograr su paso a la cabeza del Tribunal Constitucional.

La magistrada también denunció una supuesta práctica sistemática de descalificación contra juezas dentro del CNM.

Afirmó que mujeres con trayectorias intachables han sido excluidas por razones políticas, lo que, a su juicio, constituye una forma de discriminación institucionalizada.

Jiménez Ortiz preside la Primera Sala o Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia.

¿Qué argumentó el CNM?

En la evaluación a Jiménez Ortiz, el CNM reveló que se objetó como "inoportuno" el aplazamiento de la aplicación de la Ley 2-23 Sobre Recurso de Casación sin que se hubiese previsto un mecanismo para ello (como una vacatio legis o vacatio legal, es decir, el período transcurrido entre la publicación de una norma y su entrada en vigor).

Durante su entrevista, la magistrada explicó que tanto ella como el equipo de la sala consideraron que la comunidad jurídica no estaba preparada para aplicar el interés casacional, además de que algunos temas actuaban "en contra de la sala, de la ley y la jurisprudencia".

Igualmente, se valoró que, en el marco de su entrevista, se percibiera inseguridad respecto a la ecuación calidad/cantidad en torno a la emisión de sentencias en la sala que preside.

Otro punto abordado fue que las demandas de suspensión de ejecución de sentencias en los procesos de casación, competencia exclusiva de la magistrada Jiménez Ortiz, no obtuvieron, en la mayoría de los casos, respuesta en el plazo establecido por la ley, provocando la inobservancia de estos y una injustificada mora en dichas demandas.

En esta votación se registraron cuatro votos a favor y cuatro en contra; por tanto, la decisión final fue adoptada por el Presidente, conforme a lo que establece la ley del CNM.

Además de la jueza Jiménez Ortiz, el pasado 2 de octubre, el Consejo Nacional de la Magistratura evaluó a Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón. Al día siguiente se informó que se decidió no ratificarlos.

Luego de un mes se publicaron los informes. Los argumentos del CNM fueron criticados por organismos de la sociedad civiel como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

Integrantes del CNM El presidente Luis Abinader

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo PachecoEl presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina

El senador Omar Fernández

El diputado Tobías Crespo

La magistrada de la Suprema Corte Nancy Salcedo.