A ocho meses del asesinato de Mayelisa Castillo, su verdugo fue condenado a 20 años de prisión

Mayelisa Castillo, de 21 años, fue ultimada por su exparaja en La Vega, en marzo de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Los jueces Martín De La Mota, Fernando Abreu y Ariella Cedano, del Segundo Tribunal Colegiado de La Vega, condenaron este jueves a 20 años de prisión a un hombre por la muerte de su expareja.

El Ministerio Público indicó que Wilson Rafael Lantigua (o Wilson Lantigua Basora) fue declarado culpable de provocarle la muerte a Mayelisa Adames Castillo, de 21 años de edad, a causa de heridas de arma blanca. Al momento en que ocurrió el caso la pareja tenía 15 días que se había separado.

¿Cómo ocurrieron los hechos del feminicidio?

Según el expediente instrumentado por el órgano persecutor, el hecho ocurrió en la vivienda de la madre de la víctima, ubicada en el distrito municipal Río Verde de La Vega.

Explicó que Lantigua se presentó a la vivienda alrededor de las 9:00 de la mañana del 17 de marzo del presente año, provisto de un arma blanca tipo navaja, de las denominadas bisturí.

"El ahora condenado, aprovechando que la víctima se encontraba sola, la interceptó frente a la referida vivienda, y, halándola por el pelo, la obligó a la fuerza a ingresar al interior de la casa, donde le provocó la herida mortal", señaló el Ministerio Público.

De acuerdo con testigos, luego de cometer el crimen, Lantigua emprendió la huida, expresando: "Ya acabé".

Miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, tras ser contactados por vecinos de la víctima, se presentaron al lugar y confirmaron la muerte.

Posteriormente, la Policía Nacional inició la persecución del feminicida, a quien interceptó en una finca de la misma comunidad minutos después del caso, alrededor de las 9:55 de la mañana.

Acciones legales

La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, resaltó que en este caso se obtuvo sentencia condenatoria ocho meses después de ocurrir el hecho.

"Continuamos trabajando para que los casos se conozcan en el menor tiempo posible, y con ello evitar las rutas críticas a las víctimas sobrevivientes y/o víctimas indirectas de delitos graves", sostuvo.

Violaciones

El fiscal Juan Carlos Núñez tuvo a cargo la investigación del caso al que otorgó la calificación jurídica de violación a los artículos 295, 296, 297, 298, 302, 302, 309-1, 309-2, 309-3, literal A, B, C y D, del Código Penal dominicano, modificado por la Ley 24-97) sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, y los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El Ministerio Público dijo en nota de prensa que, durante el proceso, la fiscal Yurisan Ceballos, quien representó al Ministerio Público en la litigación, aportó medios de pruebas suficientes con los que sustentó la acusación.

La sentencia dispone que el procesado cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, de La Vega.

Te puede interesar Apresan a un hombre acusado de matar a su expareja en Puerto Plata