Pleno de la Corte de San Cristóbal rechaza recusación de Donni Santana a tres jueces

El recurso de apelación del Ministerio Público al permiso laboral otorgado al exembajador del Consejo Nacional de Fronteras (2014-2018), Donni Santana, se conocerá el 9 de diciembre, fecha fijada por los jueces de la Segunda Sala de la Corte de Apelación de San Cristóbal, quienes fueron confirmados por el Pleno de la Corte para conocerlo.

El Pleno de la Corte de Apelación de San Cristóbal rechazó este jueves la recusación de Santana Cuevas, condenado a 20 años por violar sexualmente a su hijastra.

Los jueces confirmados para conocer la apelación al permiso laboral son Zeida L. Noboa Pérez, Manuel de Jesús de la Rosa Barrientos y Luis Sención Araujo, a quienes el sentenciado imputó de estar parcializado.

Santana Cuevas actualmente se encuentra con un permiso laboral, el cual le permitió salir de la cárcel del kilómetro 15 de Azua el pasado mes de junio con un aval del Colegio de Abogados (CARD), que luego se lo retiró después de fuertes críticas.

La licencia se le otorgó faltándole 13 años para cumplir la pena y fue apelada por el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic) de la Procuraduría General de la República.

Alegan medio libre le fue dado de manera irregular

Relevic alega que el medio libre le fue dado por el juez de Ejecución de la Pena, José Manuel Arias, de manera irregular, al tomar en cuenta un supuesto desistimiento de la madre de la víctima cuando la progenitora nunca fue parte del proceso.

Donni Santana dijo en la última audiencia, al someter la recusación, que se sentía en "un estado de indefensión" con la parcialidad de los jueces de la corte Zeida L. Noboa Pérez, Manuel de Jesús de la Rosa Barrientos y Luis Sención Araujo, quienes la rechazaron pero la tramitaron al Pleno de la Corte.