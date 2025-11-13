Cuatro imputados en caso de corrupción contra el Estado presentaron sus defensas

Una de las audiencias del caso por supuesta corrupción que se sigue contra varios exfuncionarios de la gestión del PLD. ( FUENTE EXTERNA )

La audiencia preliminar del proceso por presunta corrupción administrativa contra varios exfuncionarios del Estado dominicano avanzó este jueves con la presentación de los medios de defensa de cuatro de los imputados, antes de que la jornada fuera recesada por razones médicas.

El fiscal litigante Arolin Lemus informó que durante la jornada presentaron sus medios de defensa el excontralor general de la República, Daniel Omar de Jesús Caamaño, Manuel Morillo Gil, Manuel Morillo Soto y Rosa Arias Gil.

Dijo que la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, recesó la audiencia por una condición médica del imputado Rafael Calderón, exsenador por la provincia de Azua.

Lemus indicó en una nota envida por el Ministerio Público que la audiencia se reanudará este viernes a las 9:00 de la mañana con la exposición de la defensa del imputado Alejandro Constanzo .

Además de Lemus, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Miguel Crucey y Jhensy Carmelo.

Lo que dice la acusación

De acuerdo con la acusación, los procesados habrían integrado una estructura que presuntamente desvió más de 19,000 millones de pesos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos que, según la imputación, habrían sido utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.

Además de los exministros, figuran en el expediente los exfuncionarios Daniel Omar Caamaño, Luis Miguel Piccirillo (exdirector del CEA), Claudio Silver Peña (exdirector de Catastro Nacional), y los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

En audiencias recientes, Chalas Guerrero declaró que el exministro de Hacienda Donald Guerrero supuestamente tenía conocimiento de las maniobras ilícitas que se investigan. El imputado admitió su culpabilidad y devolvió 20 millones de pesos al Estado en el marco de un acuerdo con el Ministerio Público.

Para él, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó la aplicación de un criterio de oportunidad tras valorar su colaboración y la información aportada sobre la red investigada y los mecanismos utilizados para el cobro ilegal a bancas de apuestas.

Chalas Guerrero afirmó haber ejercido el cargo de director de Casinos y Juegos de Azar entre septiembre de 2016 y mayo de 2019, aunque sostuvo que su función era "solo de nombre" y que actuaba siguiendo instrucciones del entonces ministro de Hacienda.

La audiencia continuará este viernes con nuevas presentaciones de defensa en el proceso. .

Te puede interesar Recesan juicio por corrupción tras fallecimiento de madre de exdirector de Catastro Nacional