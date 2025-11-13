Pena máxima contra hombre que mató a una mujer para despojarla de sus pertenencias

Un hombre recibe la pena máxima de prisión por matar a puñaladas a una mujer para despojarla de sus pertenencias. ( FUENTE EXTERNA )

Al acoger la solicitud del Ministerio Público, un tribunal condenó a 30 años de prisión a un hombre que mató a puñaladas a una mujer, en un hecho ocurrido en el año 2023, en la avenida Jacobo Majluta, del municipio Santo Domingo Norte.

Los fiscales litigantes Ana Basora y Juan Olivares demostraron la culpabilidad de José Manuel Valdez (Chringolo) en el asesinato de Lizbette Yaritza Morillo Rodríguez, a quien produjo heridas cortopenetrantes en el cuello, que terminaron causándole la muerte.

En el juicio, el Ministerio Público demostró que, con sus acciones, Valdez violó los artículos 295, 304 y 386 del Código Penal dominicano, así como también los artículos 82 y 83 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La noche de los hechos

El expediente, instrumentado por el fiscal investigador Juan Miguel Vásquez Minaya, explica que el 18 de septiembre 2023, alrededor de las 09:00 de la noche, mientras la hoy occisa trabajaba en la Oficina de la Junta de Vecinos, ubicada en la avenida Jacobo Majluta del citado municipio, el procesado entró al lugar y con un arma blanca le propinó las heridas en el cuello que le ocasionaron la muerte.

El agresor asesinó a la mujer con la intención de despojarla de sus pertenencias.

Por decisión del Segundo Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, que integran los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, el condenado cumplirá la sentencia en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

RELACIONADAS