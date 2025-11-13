Pena máxima contra hombre que mató a una mujer para despojarla de sus pertenencias
El condenado cumplirá la sentencia de 30 años en la Penitenciaría Nacional de La Victoria
Al acoger la solicitud del Ministerio Público, un tribunal condenó a 30 años de prisión a un hombre que mató a puñaladas a una mujer, en un hecho ocurrido en el año 2023, en la avenida Jacobo Majluta, del municipio Santo Domingo Norte.
Los fiscales litigantes Ana Basora y Juan Olivares demostraron la culpabilidad de José Manuel Valdez (Chringolo) en el asesinato de Lizbette Yaritza Morillo Rodríguez, a quien produjo heridas cortopenetrantes en el cuello, que terminaron causándole la muerte.
En el juicio, el Ministerio Público demostró que, con sus acciones, Valdez violó los artículos 295, 304 y 386 del Código Penal dominicano, así como también los artículos 82 y 83 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La noche de los hechos
El expediente, instrumentado por el fiscal investigador Juan Miguel Vásquez Minaya, explica que el 18 de septiembre 2023, alrededor de las 09:00 de la noche, mientras la hoy occisa trabajaba en la Oficina de la Junta de Vecinos, ubicada en la avenida Jacobo Majluta del citado municipio, el procesado entró al lugar y con un arma blanca le propinó las heridas en el cuello que le ocasionaron la muerte.
El agresor asesinó a la mujer con la intención de despojarla de sus pertenencias.
Por decisión del Segundo Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, que integran los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, el condenado cumplirá la sentencia en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.