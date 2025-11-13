ROI expresa preocupación por denuncia de jueza Pilar Jiménez sobre proceso de no ratificación en SCJ

Miembros de la Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) durante la conferencia de prensa en la que expresaron su preocupación por las denuncias de la magistrada Pilar Jiménez Ortiz. ( FUENTE EXTERNA )

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresó este jueves su preocupación ante las denuncias contenidas en la carta que la magistrada Pilar Jiménez Ortiz envió al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), luego de ser evaluada y descartada para seguir en la alta corte en el proceso de revisión del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

"Estas observaciones se suman a cuestionamientos previos formulados por ROI sobre el proceso, incluyendo la falta de transparencia en las deliberaciones, la ausencia de identificación de los consejeros responsables de los señalamientos y la inexistencia de evidencia objetiva que respalde varios de los argumentos utilizados para justificar la no ratificación", señala la entidad en una nota de prensa.

La magistrada Jiménez Ortiz, con 23 años de carrera judicial, describió en su carta alegadas inconsistencias graves, criterios de valoración ajenos al marco normativo, ausencia de motivación suficiente y la utilización de "percepciones" o inferencias subjetivas como fundamento para una decisión de altísimo impacto institucional.

"Las afirmaciones sobre campañas de descrédito, utilización de criterios discrecionales y ausencia de garantías para la protección de la independencia judicial no solo comprometen la legitimidad del proceso, sino que pueden constituir prácticas discriminatorias contrarias a los estándares nacionales e internacionales en materia de igualdad y no discriminación", afirmó.

"Frente a la gravedad de estos señalamientos, ROI considera indispensable que organismos especializados en derechos humanos y género se pronuncien y actúen con prontitud", dice la nota.

Consideró que, en particular, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) y el Ministerio de la Mujer (Mmujer) deben examinar, desde una perspectiva técnica, la posible existencia de discriminación estructural en los procesos de evaluación y permanencia en las altas cortes, así como los riesgos que estas prácticas generan para la autonomía de las mujeres en la administración de justicia y para la independencia judicial como componente del Estado de Derecho.

Eficiencia judicial

ROI consideró que la evaluación de jueces y juezas es un mecanismo extraordinario destinado a garantizar la eficiencia judicial, no un instrumento de presión política. "Utilizar este proceso para fundamentar decisiones discrecionales o para desvalorizar el trabajo de jueces y juezas puede constituir una amenaza directa al sistema democrático", resaltó la organización.

Ante la situación, la organización reiteró su disposición a colaborar con todos los actores institucionales para asegurar un sistema de justicia transparente, basado en criterios objetivos, con apego a la legalidad y respetuoso de la independencia judicial.

"Asimismo, ROI hace un llamado a la comunidad jurídica, a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes", dijo la entidad.

"La independencia judicial y la igualdad de género en la justicia no son negociables; son pilares esenciales para la vigencia del Estado de Derecho", agregó

¿Quiénes componen la ROI?

ROI está compuesto por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf).