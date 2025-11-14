Prisión preventiva para hombre que mató a golpes y lanzó a otro desde segundo piso en Pedro Brand

El Ministerio Público calificó los hechos como violación a los artículos 309-2, 309-3 (literales A y E), 2, 295 y 304 del Código Penal dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

El juez Reye Rodríguez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, impuso tres meses de prisión preventiva a Ricardo Sosa, acusado de matar a otro a golpes y lanzarlo desde un segundo piso, en un hecho ocurrido en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo, informó la Procuraduría General de la República.

La institución explicó que Sosa deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

"Ricardo Sosa, irrumpió de manera violenta el pasado 7 de noviembre en el apartamento de su expareja, ubicado en Ciudad Satélite, donde rompió la puerta y agredió a Joel Roa Alcántara, quien se encontraba de visita en la vivienda", según detalló en audiencia la fiscal litigante Alexandra Marine.

La acusación establece que Sosa inició una agresión física contra Roa Alcántara, golpeándolo con las manos y, posteriormente, lanzándolo desde el segundo piso.

"La víctima sufrió múltiples lesiones y una fractura de cráneo que le provocaron la muerte mientras recibía atenciones médicas", agregó la Procuraduría.

Según el documento judicial, el Ministerio Público calificó los hechos como violación a los artículos 309-2, 309-3 (literales A y E), 2, 295 y 304 del Código Penal dominicano.