Postulante a la SCJ defiende modelo casacional que prioriza eficacia y ejecución de fallos

El aspirante a juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Yoaldo Hernández Perera, afirmó este jueves durante su entrevista ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que los jueces que resulten electos deben combinar, además de transparencia, capacidad de equilibrar cantidad y calidad en el dictado de sus decisiones.

Hernández Perera destacó que el modelo de casación que instaura la Ley 2-23, busca "maximizar la cantidad y la calidad de las decisiones", con el propósito de disminuir la mora judicial y garantizar sentencias jurídicamente consistentes.

Explicó que esta normativa sanciona el uso abusivo de los recursos con el fin de acelerar la ejecución de las sentencias y reducir la mora judicial.

Perfil educativo

El Hernández Perera es egresado de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con formación especializada en Teoría General del Delito por la Universidad de Salamanca, en Derecho Penal por la UASD y con una maestría en Procedimiento Civil también en la PUCMM.

Es autor de varias obras de referencia en el ámbito jurídico, entre ellas Soluciones Procesales, Las demandas y Los incidentes del embargo inmobiliario.

Este viernes el Consejo Nacional de la Magistratura entrevistó a 20 aspirantes a ocupar las vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y a jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE).

La sesión de entrevistas la encabezó la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y los miembros del CNM: Luis Henry Molina, presidente de la SCJ; Napoleón Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional; Ricardo de los Santos, presidente del Senado; Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; Nancy Salcedo Medina, jueza de la SCJ; el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.