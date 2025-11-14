Autorizan venta anticipada de bienes para resarcir a víctimas de estafa inmobiliaria en caso Novasco

Novasco Real Estate SRL, empresa vinculada a la red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelada con la Operación Guepardo, cuyos bienes fueron puestos en venta anticipada por decisión judicial para resarcir a las víctimas del fraude. ( FUENTE EXTERNA )

La jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción de La Romana, dictó la primera sentencia nacional que permite la venta anticipada de bienes en el marco del proceso seguido contra la red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelada con la Operación Guepardo.

Los bienes incautados corresponden al proceso seguido a la empresa Novasco Real Estate SRL, representada por los cabecillas de la red: Loany Lismeiry Ortiz Nova, detenida en Colombia; así como Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, quienes cumplen 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción por su vinculación al caso.

El Ministerio Público (MP) informó mediante una nota de prensa que los fondos obtenidos de estas ventas se conservarán en una cuenta del Estado, con el propósito de resarcir a las víctimas, cuando un tribunal ordene el decomiso definitivo.

"En el proceso se irán recuperando los activos para presentarlo al tribunal y al finalizar, con una sentencia condenatoria, se decomisa a favor de las víctimas", señaló.

Entre l os bienes puestos en venta de manera anticipada, son de los inmuebles donde operarían proyectos como Romana Victoriana Residences, en la cual fueron colocadas mezcladoras, cementos, varillas, maquinarias y equipos de oficina, así como aires acondicionados, entre otros, para simular el trabajo de construcción del complejo.

El Ministerio Público explicó que la venta anticipada busca evitar que los bienes perecederos se dañen o se deterioren, por lo que serán vendidos de conformidad con el artículo 69 de la Ley 60-23 para la Administración de Bienes Secuestrados y Abandonados en los Procesos Penales y en los Juicios de Extinción de Dominio, una legislación que crea el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).

En ese sentido, en octubre les fueron ratificados los 18 meses de prisión preventiva impuestos en febrero a los imputados Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco y a Rocío del Alba Rodríguez de Moya, los cuales cumplen en los centros de corrección y rehabilitación de San Pedro de Macorís, y en Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.

En cuanto a Loany Ortiz, quien es señalada por el MP como la principal cabecilla junto a Yves Alexandre Giroux, se informó que se encuentra aún detenida en Bogotá, Colombia, enfrentando el proceso de extradición requerido por el Ministerio Público. Se espera que sea enviada al país, para que responda por los hechos.

También, fueron apresados Loana Paola Guerrero Milián, quien fungía como contable de Novasco Real Estate, SRL, y Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la empresa, así como las masters brokers de los proyectos simulados Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto, hija del reconocido narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña).

A los cuatro también se les impuso prisión preventiva por un año, que cumplen en la cárcel pública de Mujeres de la provincia La Altagracia y en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, de Higüey, en esa misma provincia.

¿A qué se dedicaban?

De acuerdo con el órgano acusador, la estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la promoción de RE/MAX, una empresa internacional reconocida en el mercado.

En el transcurso de la investigación se ha establecido que los miembros de la organización delictiva recibieron la suma de US$18,851,583.12.

Durante las pesquisas han sido incautados bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se secuestraron vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevante.

El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.



