Arrestan a 16 hombres acusados de violencia intrafamiliar y sexual durante Operación Mariposa

Fotografía de archivo del titular de la Dirección General de Persecución de la Procuraduría, Wilson Camacho, quien ofreció detalles este sábado, mediante un comunicado de prensa, sobre la Operación Mariposa. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Dieciséis hombres acusados de violencia de género, intrafamiliar y sexual fueron arrestados este sábado durante la Operación Mariposa, un amplio operativo encabezado por el Ministerio Público para fortalecer la protección de las mujeres en el país.

La jornada fue ejecutada por la Dirección General de Persecución, la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género, la Fiscalía de Santiago y la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), con el apoyo de la Policía Nacional, a través de su Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi ), la Policía Preventiva, la Unidad de Prófugos y Captura y la comandancia policial de Santiago.

El titular de Persecución, Wilson Camacho, destacó mediante un comunicado de prensa que estas acciones forman parte de la estrategia de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, dirigida a combatir la violencia contra las mujeres y a garantizar que los agresores sean capturados sin importar dónde intenten ocultarse.

Señaló que, además de responder ante la justicia, algunos de estos imputados podrán ser enviados a tratamiento psicológico, cuando corresponda, con el fin de reducir el riesgo para las víctimas.

Detalles del operativo

En esta primera fase participaron 45 fiscales, más de 170 policías, 10 miembros de la Unidad de Prófugos y Captura del Ministerio Público y 12 integrantes de la unidad especial del Ministerio Público y de la Policía Nacional.

El operativo incluyó 30 allanamientos en la provincia Santiago y uno en el barrio María Auxiliadora del Distrito Nacional, este último con el objetivo de arrestar a un prófugo perseguido por la Fiscalía de Santiago por agredir a su pareja.

Como resultado, fueron arrestados 16 agresores, quienes serán presentados ante los tribunales en las próximas horas para el conocimiento de las medidas de coerción.

Entre los detenidos figuran: Omayra Joseline Torres Pérez, Chayanne De Jesús Vásquez, Miguel Ángel Bretón López, Nelson Antonio Tavárez Tavárez, Reynoso Reyes Martínez, Hansel Alexander Santos, Carlos Manuel Beras Vásquez, Esmil Silverio García, Franklyn Manuel Peralta Martínez, Robinson Rodríguez Toribio, Amaury Francisco Rodríguez, Germis Francisco Rodríguez, Scarla Mercedes Cruz Moronta, Jarnny Rafael Rosario y/o Jaini Rafael Rosario, Francisco Antonio Torres y Carlos Miguel Colón.

Camacho indicó que esta operación continuará recorriendo todas las provincias del país como parte de un esfuerzo interinstitucional para reducir los feminicidios y cualquier forma de violencia contra las mujeres.