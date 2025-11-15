Ratifican prisión preventiva contra dos dominicanos vinculados a estafa de los abuelos en EE. UU.

El Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de la provincia Santiago confirmó la prisión preventiva impuesta contra una mujer y un hombre acusados de pertenecer a la estructura criminal que cometió un fraude informático en perjuicio de ciudadanos de Estados Unidos en edad de retiro y que fue desmantelada en agosto mediante la Operación Discovery 3.0.

El tribunal rechazó variar la prisión preventiva a Yliana María Cruz García y Kelvin Bladimir Vásquez Santana, quienes habían solicitado la revisión de la medida de coerción a través de sus respectivas defensas técnicas, con el objetivo de que esta fuera modificada o sustituida.

Los fiscales litigantes Claudio Alberto Cordero Jiménez, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Elvin Ventura, de la Fiscalía de Santiago, solicitaron al juez Cirilo Salomón rechazar la petición de los imputados y mantener la prisión preventiva, debido a que no han variado las circunstancias que dieron origen a su imposición.

¿De qué los acusan?

Ambos procesados fueron arrestados con orden judicial el pasado mes de agosto durante el desarrollo de la operación, tras determinarse que fungían como testaferros de Oscar Manuel Castaños García, quien también fue arrestado y extraditado voluntariamente a los Estados Unidos.

Posteriormente, los imputados fueron sometidos a la justicia, y la jueza Yerixa Cabral, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, les impuso tres meses de prisión preventiva, medida que cumplen desde septiembre en los Centros de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres, respectivamente. Además, el caso fue declarado de tramitación compleja.

La imputada Cruz García administraba la financiera Invermeg, propiedad de su pareja Oscar Manuel Castaños García, junto a su cuñada Gipsy Pamela Castaños Colón, también arrestada por su vinculación al caso.

Mientras que Vásquez Santana fungía como administrador de la financiera Inversiones Dolores Santana (Inverdosa) S.R.L., igualmente vinculada a Castaños García. La empresa otorgó préstamos a 1,300 personas en un período de dieciocho meses, por un monto de 134 millones de pesos.

El grupo criminal utilizaba plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de ciudadanos estadounidenses en edad de retiro. Los estafadores engañaban a adultos mayores desde centros de llamadas, solicitándoles dinero o información sensible.

Otros imputados

Por su vinculación al caso, en septiembre también fueron impuestas medidas de coerción a otros siete imputados, entre ellos Bernardo Taveras Vélez, uno de los cabecillas de la red, quien cumple prisión en el CCR Rafey Hombres.

Otro de los cabecillas, Jesús Manuel Castaños Colón, sobre quien el tribunal resaltó su activa e importante participación en los hechos atribuidos por el Ministerio Público, cumple prisión domiciliaria con grilletes electrónicos e impedimento de salida del país, debido a razones de salud.

En cuanto a Juan Luis Naranjo Gómez, Adderly Antonio Polanco Báez, José Ramón López Tavárez y Luis Eduardo Méndez Ureña, el tribunal valoró su cooperación con el proceso y ordenó su arresto domiciliario, tal como lo solicitó el Ministerio Público.

El tribunal también acogió la solicitud de medidas contra Gipsy Pamela Castaños García, a quien se le impuso una garantía económica de 500 mil pesos, a través de una compañía aseguradora.

Varios procesados, al igual que Castaños García, aceptaron voluntariamente su extradición a los Estados Unidos, donde enfrentan cargos por los delitos cometidos como parte de la estructura que estafaba principalmente a personas de avanzada edad.