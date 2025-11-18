Condenan al capitán de una embarcación que intentó llevar 20 migrantes a Puerto Rico

Un juez sostiene un martillo en alto, a punto de golpearlo sobre el estrado. Condenan a un capitan de yola a 10 años de prisión por tráfico de migrantes. ( FUENTE EXTERNA )

Un tribunal de la República Dominicana condenó a 10 años de prisión al capitán de una embarcación que intentó llevar a 20 migrantes indocumentados a Puerto Rico el año pasado, informó este martes el Ministerio Público.

El hombre fue identificado como Teodoro Avelino Carela (alias Butu), condenado por tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en perjuicio del Estado dominicano.

En cambio, el tribunal absolvió al coimputado Fernando Pierre Alcined, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.

Según la acusación, alrededor de las 21:30 del 2 de septiembre de 2024 la Guardia Costera de los Estados Unidos informó a la Armada de República Dominicana (ARD), que, a 35 millas náuticas de Cabo Engaño, en la provincia de Samaná (noreste dominicano), se encontraba una embarcación con varias personas a bordo.

Ante la alerta, la ARD realizó una inspección en el lugar, logrando interceptar una embarcación de fabricación clandestina, equipada con dos motores fuera de borda, de aproximadamente 23 pies de eslora.





El precio del viaje

Durante la investigación, se determinó que a cada persona se le exigía la suma de 5,000 dólares estadounidenses para realizar el viaje. Podían entregar un adelanto de 1,000 dólares y abonar los 4,000 restantes al llegar a Puerto Rico, o pagar la totalidad al momento de arribar a la isla.

El Ministerio Público calificó el caso como violación a los artículos 1, letras f y h, y 2 y 7, letra c, de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.