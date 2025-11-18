Aplazan para enero recurso de apelación contra siete policías vinculados a masacre en La Barranquita

Momento en que trasladan a una parte de los policías imputados de la masacre en La Barranquita en el Palacio de Justicia de Santiago. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÉRAZ )

El tribunal aplazó para el viernes 16 de enero el conocimiento del recurso de apelación con el que el Ministerio Público procura que siete agentes de la Policía Nacional, actualmente en libertad bajo medidas de coerción, sean enviados a prisión preventiva.

La posposición se produjo para permitir que los abogados de los imputados tomen conocimiento formal del recurso.

El abogado Arno Contreras, representante legal de dos de los señalados, calificó la acción del Ministerio Público como "un salto al vacío", al afirmar que la finalidad de las medidas cautelares es garantizar la presencia de los acusados en el proceso.

"Todos están aquí, todos se han presentado. No hay riesgo de fuga ni de obstrucción. El Ministerio Público está pidiendo prisión sin fundamento", expresó.

De su lado, Juan Carlos Báez Peralta, abogado de otro de los agentes, insistió en que su defendido no representan peligro de fuga ni de obstrucción.

"Cuál es la necesidad de revocar una decisión que se ajusta a derecho. Sería descabellado que la Corte acogiera este recurso", señaló el jurista.

El caso

El Ministerio Público busca que se revoque la decisión del Juzgado de Atención Permanente que otorgó libertad bajo fianza a los oficiales Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda.

Cada uno fue beneficiado con una garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Otros cuatro agentes sí cumplen prisión preventiva en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo. Entre los preventivos figuran el raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y el cabo Yohandy Encarnación.

Los once policías están acusados de la muerte de cinco hombres el 10 de septiembre pasado en el sector La Barranquita: Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25.

Según la acusación, los agentes llegaron a una plaza comercial a bordo de tres vehículos y abrieron fuego sin mediar palabras. Tras el hecho, presuntamente sustrajeron los DVR de seguridad y teléfonos celulares para eliminar evidencias.

El Ministerio Público insiste en que la gravedad del caso, sumada a la alegada manipulación de pruebas, justifica la prisión preventiva.