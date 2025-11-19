Detienen a hombre acusado de embestir intencionalmente al compañero sentimental de su exesposa

Imagen de referencia de un hombre esposado. ( FUENTE EXTERNA )

Fue arrestado este miércoles el hombre que es señalado como el responsable de embestir de manera intencional con su vehículo a la actual pareja de su exesposa, en un hecho ocurrido el pasado lunes 10 de noviembre en el sector Los Jardines del Rey, en la zona sur de Santiago.

Se trata de Julián Alberto de la Cruz Bonilla, quien fue dejado detenido tras presentarse voluntariamente en la Fiscalía de Santiago.

El incidente dejó gravemente herido a Máximo de Jesús Bautista Vásquez, quien sufrió fracturas severas en ambas piernas. Debido al impacto, los médicos tuvieron que amputarle la pierna izquierda, mientras que la otra extremidad permanece en condición crítica.

Los hechos

De acuerdo con el testimonio de Celenia Rosado Almonte, expareja del detenido y actual compañera del hombre herido, el agresor llevaba al menos 15 días rondando su vivienda, luego de enterarse de que ella había iniciado una nueva relación.

Rosado narró que esa noche regresaban del campo junto a sus niños cuando fueron sorprendidos: "En cuanto mi pareja se detuvo frente a la casa para dejarme a mí y a mis dos hijos, él abrió el baúl de su vehículo y lo impactó sin piedad, sin pensar que más personas, incluyendo cuatro niños, estaban dentro", relató.

Tras el atropello, De la Cruz Bonilla huyó del lugar.

Rosado aseguró que reconoció de inmediato la yipeta Nissan Pathfinder, placa G078511, que conducía su exesposo.

Abogados

El abogado Luis Alfredo Rosario, representante legal de la víctima, informó que han depositado pruebas ante la fiscalía para que el hecho sea calificado como tentativa de homicidio con premeditación y asechanza.

"Aquí hubo una persecución previa. Él vigilaba a su expareja y a sus niños, que también estaban en el vehículo. La intención era clara", afirmó Rosario.

El proceso judicial

De la Cruz Bonilla será presentado en las próximas horas ante un juez de la Oficina de Atención Permanente, donde el Ministerio Público solicitará medidas de coerción por los hechos que se le imputan.

El caso ha generado consternación en la comunidad, mientras familiares y allegados de la víctima piden que se haga justicia.