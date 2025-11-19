×
Arelis Ricourt propone ante el CNM una Suprema más moderna, eficiente y sin papel

La magistrada tiene 27 años frente de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de La Vega

    Expandir imagen
    Arelis Ricourt propone ante el CNM una Suprema más moderna, eficiente y sin papel
    Arelis Ricour, aspirante a SCJ, en la entrevista en el CNM. (FUENTE EXTERNA)

    La magistrada Arelis Ricourt, con más de tres décadas de ejercicio judicial y 27 años al frente de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de La Vega, presentó  ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) su visión de una Suprema Corte de Justicia sustentada en la modernización tecnológica, la eficiencia institucional y la transparencia. La jueza aspira a formar parte de esa alta corte.

    Ricourt, quien es la jueza con más tiempo presidiendo una corte de apelación en la República Dominicana, destacó algunos de los resultados más relevantes de su gestión:

    • La primera audiencia virtual celebrada en el sistema judicial
    • La creación del primer departamento "cero papel"
    • La interconexión de 79 tribunales
    • La transformación de La Vega en la jurisdicción piloto del sistema de gestión de casos, modelo que hoy opera en todo el Poder Judicial.

    Su idea de aplicación de la justicia

    Durante su exposición, la magistrada afirmó que la transparencia es un pilar esencial para legitimar las decisiones judiciales. Recordó que las audiencias públicas, la motivación clara de las sentencias y la rendición de cuentas deben seguir siendo normas invariables dentro de la administración de justicia.

    • También resaltó la importancia de fortalecer la formación judicial, combinando la técnica jurídica con la ética y la responsabilidad pública.

    Ricourt inició su carrera en 1989 como abogada ayudante de la fiscalía de La Vega, fue fiscal titular, jueza penal y desde 1998 preside la Cámara Civil. Su trayectoria ha sido reconocida por diversas instituciones civiles, judiciales y legislativas.

