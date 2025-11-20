Arrestan a un exregidor de Boca Chica y a exempleados de puerto multimodal por narcotráfico

El grupo que encabeza el exregidor del PRM a al que se le señala de lavado de activos provenientes del narcotráfico fue apresado durante 36 allanamientos realizados por 40 fiscales y 312 agentes de la DNCD en distintas zonas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo (Boca Chica) y San Pedro de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

Un exregidor de Boca Chica y otras 15 personas fueron arrestadas durante un operativo encabezado por más de 350 miembros del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) señalados de formar parte de una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Entre los detenidos figuran empleados o personal contratado del Puerto Multimodal Caucedo que aprovechaban de sus niveles de acceso a la terminal para el trasiego de sus operaciones ilícitas.

Los arrestados fueron identificados como el exregidor del Partido Revolucionario Moderno Francisco Alberto Paulino Castro (Francis o el Compadre), José Augusto Rodríguez Sánchez (el Rubio), Melvin Manuel Fis Taveras, Wilmer Evangelista Rumaldo, Ángel David Féliz Cuevas y Edwin Alberto Mejía Guerrero.

También se detuvo a Fernando Javier Castro Ramos, Wilson Tomás Altagracia de la Cruz, Leandro Manuel Arias Santana (Berni), Cleudi Zapata, Manuel Almancio Moreno de los Santos, Fernando de Jesús Ventura Segura, Jonathan Ditrén (el Brujo), Mauricio Josué Castillo y José Alberto López Alcántara (Bururun).

Vinculado a cargamento

Una comunicación de prensa del Ministerio Público explica que los operativos son el resultado de varios meses de investigación y seguimiento a esta red de narcotráfico, labores que permitieron la ocupación de un alijo de 200 paquetes de cocaína realizado por el Ministerio Público y la DNCD con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y la colaboración de la Seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo el pasado 7 de noviembre.

El grupo fue apresado durante 36 allanamientos realizados por 40 fiscales y 312 agentes de la DNCD en distintas zonas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo (Boca Chica) y San Pedro de Macorís.

El procurador adjunto Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, explicó que en las próximas horas serán presentados ante los tribunales los detenidos que serán procesados por su vinculación a la comisión de delitos relacionados con el narcotráfico o el lavado de activos.

Camacho recordó que la actual gestión de la Procuraduría General, que encabeza Yeni Berenice Reynoso, mantiene un compromiso firme en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la criminalidad organizada que tanto daño hace a la sociedad.