Exregidor del PRM en Boca Chica ha sido detenido tres veces por drogas y armas contrabandeadas

Francisco Alberto Paulino Castro (Francis o el compadre) fue electo regidor por el PRM en las elecciones de 2020 en el municipio de Boca Chica y llegó a ocupar la presidencia del concejo edilicio. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El exregidor de Boca Chica, Francisco Alberto Paulino Castro (Francis o el compadre), detenido recientemente por las autoridades junto a otras 15 personas, entre los que figuran empleados del puerto Multimodal Caucedo vinculados a una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico, había sido también apresado en el 2012 con seis kilos de cocaína y en el 2010 por un contrabando de armas, bebidas y vehículos.

Paulino Castro fue electo regidor en las elecciones municipales del 2020 y fue presidente del Concejo de Regidores de Boca Chica.

Las informaciones sobre sus arrestos aparecen en una simple búsqueda de Google en publicaciones de importantes medios impresos.

Una de sus detenciones se hizo en el 2012, con casi seis kilos de cocaína, y cuando se trasladaba en un vehículo que se desplazaba por la autopista Las Américas. Lo acompañaban los identificados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) como Manuel Alberto Sánchez, Edward Valdez y Juan Pablo Florián Florián, próximo al peaje.

Paulino Castro, Sánchez, Valdez y Florián Florián viajaban, según la publicación del Listín Diario del 6 de septiembre del 2012, en un vehículo marca BYD. Diario Libre confirmó con fuentes de la investigación que es la misma persona.

Preso en 2010 por contrabando

En el 2010, diez años antes de ser electo regidor de Boca Chica, de acuerdo a una publicación de Diario Libre, fue igualmente aprehendido junto a otras 12 personas por un "un cargamento de bebidas, armas, cartuchos, dos camiones, dos yipetas y un carro" ocupados "en un sorpresivo operativo anticontrabando".

Oficiales de inteligencia de la Dirección General de Aduanas (DGA), y de la Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, en Boca Chica, ejecutaron el operativo.

De acuerdo con la información difundida, el grupo "se dedicaba a sacar de manera irregular furgones de mercancías de los puertos Multimodal Caucedo y Boca Chica".