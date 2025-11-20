Camacho confía em que corte revocará libertad a policías implicados en caso de La Barranquita

Wilson Camacho, procurador adjunto y director de la Pepca, considera que todos los procesados por el caso La Barranquita deben recibir la misma sanción de prisión. ( ARCHIVO )

El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, espera que la Corte de Apelación revoque las medidas no privativas de libertad impuestas a siete agentes de la Policía Nacional a quienes les imputan matar a cinco ciudadanos en La Barranquita, y que disponga para todos prisión preventiva.

Camacho explicó que el Ministerio Público decidió recurrir la decisión del tribunal de primera instancia, porque considera que las evidencias demuestran la participación conjunta de todos los agentes en lo que el órgano persecutor considera una ejecución extrajudicial.

El funcionario afirma que todos los procesados deben recibir la misma sanción.

"Esperamos que la corte corrija esa situación. Todos los que participaron, tal como demostró el Ministerio Público, deben tener la misma medida de coerción", dijo el magistrado al referirse al recurso de apelación presentado.

El tribunal aplazó para el viernes 16 de enero del 2026 la audiencia en la que se conocerá la apelación, debido a que no todos los imputados habían sido formalmente notificados del recurso, un paso necesario para garantizar el debido proceso.

Camacho se refirió al tema tras dictar una conferencia en el marco de la Mesa Legislativa sobre los desafíos de la Nueva Responsabilidad Penal de las Empresas en la República Dominicana, organizada por la Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS).

La actividad fue realizada en el Edificio Empresarial de Santiago.

La medida

La jueza Yerixa Cabral, de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago, impuso tres meses de prisión preventiva a cuatro agentes de la Policía Nacional y dictó medidas menos severas contra otros siete por su presunta implicación en la muerte a tiros de cinco hombres durante un operativo policial en el sector La Barranquita, al suroeste de la ciudad.

Los agentes que cumplirán prisión preventiva son: el raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y el cabo Yohandy Encarnación. Fueron enviados al Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.