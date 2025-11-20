Participación Ciudadana pide a la justicia actuar con rigor y apego a la ley en el caso Jean Alain

Participación Ciudadana (PC) exhortó este lunes al Poder Judicial a garantizar un proceso "diligente, imparcial y estrictamente apegado a la ley" en el caso que se sigue contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y los demás imputados en la presunta red de corrupción administrativa del caso Medusa.

La organización advirtió que el sistema judicial enfrenta una prueba decisiva, pues los constantes aplazamientos y maniobras dilatorias amenazan con afectar la confianza ciudadana y abrir la puerta a que el proceso termine en impunidad.

PC recordó que solo en la fase preliminar del caso se documentaron 94 aplazamientos, y que desde el inicio del juicio de fondo ya se han producido 12 audiencias suspendidas en 17 meses, muchas asociadas a recusaciones y recursos presentados por la defensa.

"Participación Ciudadana, una vez más, solicita al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a todos los jueces a cargo de los grandes casos de corrupción, que no permitan que la impunidad se imponga de nuevo. Solo solicitamos que hagan su trabajo con diligencia, imparcialidad y apego a las leyes. Que no haya privilegios para los acusados de corrupción. La ciudadanía así lo espera y lo seguirá exigiendo, al igual que lo ha hecho desde el 2017 a la fecha", refirió en un documento.

Participación Ciudadana señaló que el país procesa por primera vez una estructura de corrupción "amplia, compleja y con profundo arraigo en la administración pública", y advirtió que la ciudadanía espera que los jueces ejerzan control frente a tácticas que busquen retrasar o entorpecer el proceso.

La entidad insistió en que no debe haber privilegios para los acusados de corrupción y que el Poder Judicial tiene la responsabilidad de impedir que los plazos procesales se utilicen como vía para forzar la prescripción de la acción penal.

"El país no puede perder esta oportunidad de avanzar contra la impunidad", expresó PC, al reiterar su llamado a la Suprema Corte de Justicia y a los jueces a cargo del expediente para que conduzcan el caso con la firmeza que demanda la gravedad de las acusaciones y el interés público comprometido.

El exprocurador Jean Alain Rodríguez atribuyó al Ministerio Público —y no a las defensas— los principales retrasos del proceso judicial que enfrenta desde 2021, según expuso en una carta de rectificación enviada a Diario Libre

Sobre los aplazamientos

En torno a los aplazamientos que ha tenido el proceso, comenzado en el 2017, el movimiento expresó temer que sean utilizados por el exprocurador Jean Alain Rodiguez en " busca la extensión de la acción penal, por sobrepasar el tiempo que establece la ley".

La entidad acotó que "la detallada observación del proceso permite sospechar que la connivencia para defraudar al Estado, también se ha hecho presente para dilatar los casos y hay imputados que alegan no participar en los incidentes que generan la dilación, pero promueven que otros imputados lo hagan. Recordemos que en el caso Jean Alain Rodríguez se imputa a 40 personas y 22 sociedades de estafar al Estado por más de 6 mil millones de pesos y que la mitad de los imputados han reconocido su culpabilidad y señalado como responsables a aquellos que no lo han hecho".

PC también se quejó del papel que desempeñan los jueces en los procesos judiciales y los aplazamientos, al plantear: "La ciudadanía no entiende por qué los jueces no pueden controlar las tácticas claramente dilatorias y llegar a una decisión en tiempo oportuno".