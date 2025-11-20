Un usuario de la plataforma inDrive falleció el pasado martes por traumas severos al caer al pavimento en la avenida Winston Churchill luego de desprenderse de la puerta de un taxi con cuyo conductor había sostenido una discusión.

La víctima es Raider Cruz Jiménez, quien murió cuatro días después de los golpes, mientras que el acusado es Luis Arsenio Philismat Báez, a quien el juez de Atención Permanente le dictó tres meses de prisión preventiva en la cárcel La Victoria este jueves.

¿Cómo se originó la discusión?

El documento con la solicitud de medida de coerción describe que el incidente que provocó la muerte de Cruz Jiménez ocurrió el viernes 14, a la 1:30 de la mañana en la calle Rafael Augusto Sánchez, en el sector Evaristo Morales del Distrito Nacional.

Previamente, la víctima había solicitado en la plataforma de inDrive un taxi para trasladarlo desde el sector Lucerna, Santo Domingo Este. Ya a bordo del vehículo le comunicó al conductor que tomó el viaje, Luis Arsenio Philismat Báez, que al llegar a su destino una joven le iba a pagar.

El documento agrega que cuando llegaron, la señora Davana Zapata Real dijo que la llevaran al cajero automática a retirar el dinero para pagar el servicio, se dirigieron a hacer el retiro y se le pagó al taxista que, de inmediato se retiró del lugar.

Minutos después, la mujer se percata de que había dejado la tarjeta en el asiento trasero del vehículo Kia K5, del taxista, por lo que solicitó a la víctima Raider Cruz Jiménez que se comunicara con él para que le llevara el plástico de vuelta.

Al retornar, Philismat Báez "se negó a entregarle la tarjeta aclarándole que solo se la entregaba a su propietaria y que, además, debían pagar este segundo viaje".

La víctima Raider Cruz Jiménez sostuvo una discusión con el conductor y se lanzó dentro del vehículo "para arrebatar la tarjeta" a Philismat Báez, "por lo que este puso su vehículo en marcha"

Jiménez, agrega el documento, se colgó de la ventana del conductor "forcejeando y agrediendo al imputado", que siguió conduciendo con dirección hacia la avenida Winston Churchill.

Metros más adelante, Cruz Jiménez "se soltó de la ventana y cayó al pavimento resultando con lesiones múltiples, hecho que quedó captado por las cámaras de seguridad del Hotel Continental". Según la Fiscalía del Distrito Nacional, el imputado, Philismat Báez, huyó del lugar.