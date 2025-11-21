MP dice defensa en caso de corrupción contra el Estado vuelve a retrasar audiencia preliminar

El exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, uno de los acusados en el caso de presunta corrupción, durante una audiencia junto a sus abogados. La jueza dispuso que el próximo jueves presente sus argumentos de defensa. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La audiencia preliminar del proceso por presunta corrupción administrativa contra varios exfuncionarios del Estado dominicano volvió a sufrir retrasos este viernes, luego de que la defensa de uno de los imputados presentara excusas médicas que obligaron al Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional a reordenar, por cuarta vez, el calendario de intervenciones.

Mediante una nota de prensa, el Ministerio Público afirmó que los abogados defensores mantienen una estrategia de dilación para impedir el avance del proceso.

En este proceso, se imputa a los exministros Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y compartes, de supuestamente defraudar al Estado dominicano con más de 19 mil millones de pesos.

Motivos de los retrasos

Durante la audiencia de este viernes, la defensa de Daniel Alberto Guerrero Mena presentó un certificado médico que ordena 72 horas de reposo para uno de sus abogados.

En ese sentido, el procurador fiscal Miguel Crucey explicó que la magistrada Altagracia Ramírez les hizo una observación a estos defensores, "porque es notoria la intención de dilatar el proceso, ya que a ellos, en más de cuatro ocasiones, se le ha cambiado el orden de su participación".

Además, dijo que a solicitud del mismo imputado, se ha cambiado cuatro veces.

Crucey señaló que este imputado comenzó hoy la presentación de sus alegatos de defensa, "pero la interrumpieron alegando que el señor (abogado) no se sentía bien".

Por este incidente, la jueza Ramírez decidió que en la audiencia del próximo jueves 27 el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo presente sus argumentos. El acusado Guerrero Mena será el último.

Acusaciones contra Marcial Reyes

En una nota de prensa el Ministerio Público informó además, que el tribunal rechazó el pedimento de devolución de un vehículo de motor, hecho por la defensa de Marcial Reyes, por ser esta extemporánea.

"Sobre la petición, la magistrada señaló como una distorsión el pedimento de la barra de la defensa del acusado Marcial Reyes", afirmó Crucey.

El Ministerio Público acusa a Marcial Reyes de asociarse con el entramado de corrupción para estafar al Estado dominicano. Reclamaba el pago de una porción terrenos del Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), argumentando la representación de personas fallecidas, falsificando y haciendo uso de documentos falsos.

El procurador fiscal Crucey indicó que la defensa solicitó la devolución de un vehículo de motor, pero "distorsionó la naturaleza de una resolución de peticiones", porque la hizo fuera de plazo.