Tres meses de prisión preventiva a hombre acusado de matar a madre e hija en SDE

El Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Este dispuso que José Francisco Montero Encarnación, cumpla la medida de coerción en la cárcel de La Victoria. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

La jueza Karen Casado Minyety, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, impuso tres meses de prisión preventiva a José Francisco Montero Encarnación, de 36 años, acusado de matar a machetazos a una mujer y a su hija el pasado lunes en su vivienda del sector de Brisas del Este, del referido municipio.

Montero Encarnación deberá cumplir la medida cautelar en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada por la Fiscalía de Santo Domingo Este, el imputado ingresó a la vivienda para robar mientras las víctimas dormían y las atacó con un arma blanca sin mediar palabras.

En el hecho también resultó gravemente herida una niña de siete años, hija menor de la fallecida, quien fue ingresada en un centro de salud.

Berenice Morillo, hermana de la víctima y tía de la adolescente, manifestó que fue ella que las encontró tiradas en el piso dentro de la casa cuando acudió en horas de la tarde.

Los familiares de las víctimas dijeron que ellas conocían al imputado, pues residía en la zona y era identificado como "vicioso".

El Ministerio Público informó en nota de prensa que el fiscal Tito Oseas González, del Departamento de Litigación Inicial, presentó ante la jueza Karen Casado Minyety diversas evidencias que vinculan al acusado con el crimen.

El Ministerio Público tipificó provisionalmente los hechos como violación a los artículos 295, 304 y 379 del Código Penal dominicano, además del artículo 396 de la Ley 136-06 sobre protección de niños, niñas y adolescentes.

"Bajo efectos de las drogas"

El día que fue arrestado, el pasado martes 18 de noviembre, Montero Encarnación dijo que supuestamente estaba bajo los efectos de las drogas.