Fiscalía profundiza investigación por muerte de adolescente durante excursión escolar en Santiago

La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, ofrece detalles sobre la investigación en curso por la muerte de la estudiante de 11 años durante una excursión escolar. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

La fiscal titular de la provincia Santiago, Quirsa Abreu, informó que el Ministerio Público continúa trabajando en el levantamiento de información y la verificación de responsabilidades en torno a la muerte de una estudiante de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión organizada por el colegio donde estudiaba.

Abreu explicó que el caso se encuentra en fase de investigación y que, al tratarse de una menor de edad el proceso exige una protección rigurosa de la integridad de las informaciones y de las partes involucradas.

"Estamos en la etapa de investigación y debemos resguardar cada detalle", expresó la fiscal.

Aseguró que desde el órgano el principal enfoque es la pérdida de esa niña y el apoyo a la familia.

Asimismo, detalló que el Ministerio Público está realizando los levantamientos correspondientes, evaluando cada elemento recolectado en la escena y revisando los puntos señalados durante la excursión.

Dijo que, una vez concluida esta etapa, la institución emitirá un informe final con los resultados y las posibles determinaciones legales.

Abreu indicó que, como ha ocurrido en otros casos donde se registran eventos trágicos, se analizará si procede algún tipo de sanción disciplinaria

Era una alumna destacada

La menor, identificada como Stefhora Anne Mircie, de nacionalidad haitiana, murió la tarde del pasado viernes 14 de noviembre mientras se encontraba en una actividad recreativa del colegio Leonardo Da Vinci, donde estudiaba.

La estudiante formaba parte de un grupo de alumnos destacados por su alto rendimiento académico.

Las autoridades clausuraron la hacienda donde murió ahogada la niña tras determinar que el lugar no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad establecidos por la ley.

La clausura fue dispuesta por el Ministerio Público luego de una supervisión, al comprobar que el establecimiento, Hacienda Los Caballos, operaba sin las condiciones necesarias para el uso de piscinas, incluyendo la ausencia de salvavidas profesionales, equipos de rescate, botiquines, camillas y sistemas de seguridad obligatorios.