Tribunal abre juicio a acusados de estafa en Coop-Herrera

Vista de Coop-Herrera, donde operaba la red acusada de estafa por el Ministerio Público. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVO )

Un tribunal de Santo Domingo Oeste dictó auto de apertura a juicio contra los principales acusados de la red fraudulenta desmantelada con la Operación Búho y que -según la acusación- cometieron una estafa de 2,500 millones de pesos a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera).

Los acusados en el caso son Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra, Julio César Minaya Mejía, Simona Borsilea Juan, así como Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson y Carina Elizabet García de la Rosa.

También, las empresas Inmobiliaria Villa Pastoral 21 S.R.L, ByT Diseños y Construcciones S.R.L., Conspebo RD S.R.L, Comercial Gabriel Santana S.R.L., Gabriel Santana Auto Import S.R.L., GSB Music Studio y Productions S.R.L y GBS Baseball Academy S.R.L.

En favor de las procesadas Kenia del Carmen Liriano Pérez y Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, el tribunal dictó un auto de no ha lugar.

El Ministerio Público persigue a Pedro Eligio Bonilla, declarado en rebeldía.

El grupo está acusado de estafar a 366 víctimas de la cooperativa.

El nota de prensa, el Ministerio Público informó que el fiscal Ramón de la Rosa lo representó en la audiencia en la que el juez Joan Rodríguez, del Sexto Juzgado de la Instrucción, admitió la acusación y excluyó las cinco acusaciones alternas presentadas por varias víctimas.

También, dio a conocer su decisión sobre varios incidentes presentados por las defensas y querellantes. En ese sentido, rechazó que fueran imputadas la Coop-Herrera y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop).

Además, excluyó la acusación presentada por una víctima particular contra Franco de los Santos, exdirector del Idecoop, y lo excluyó como acusado en el expediente.

Respecto a un incidente planteado por la defensa del acusado Jacer Eliazar Mejía Pereyra, el juez lo rechazó y ordenó su envío a juicio al establecer la actuación correcta del Ministerio Público.

El Ministerio Público dijo que sustentó la acusación con cientos de medios de pruebas materiales, periciales, testimoniales y documentales, incluyendo informes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección Nacional de Registro de Títulos.

Sobre la Operación Búho

El órgano persecutor puso en marcha el 4 de octubre de 2023 la Operación Búho, después de una investigación de varios meses, que llevó al arresto de los directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) implicados en el fraude.

La operación movilizó a más de 20 fiscales, alrededor de 100 policías y una docena de agentes de equipos especiales.

Durante la operación, el Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal.

"Los procesados simulaban préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales, todas con el objetivo de distraer el dinero de los asociados y los ahorrantes", recordó el MP.