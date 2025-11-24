×
Prisión preventiva

Imponen prisión preventiva a hombre acusado de atropellar a la pareja de su exesposa

El imputado fue enviado a cumplir la sanción al CCR Rafey

Imponen prisión preventiva a hombre acusado de atropellar a la pareja de su exesposa
Julián Alberto de la Cruz Bonilla fue enviado a cumplir la sanción al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres (ANEUDY TAVÁREZ)

El Tribunal de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre acusado de atropellar de manera intencional al compañero sentimental de su exesposa.

Julián Alberto de la Cruz Bonilla fue enviado a cumplir la sanción al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, tras la disposición del tribunal, representado por el magistrado Job García.

La víctima es Máximo de Jesús Bautista Vásquez, quien sufrió fracturas severas en ambas piernas. Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos tuvieron que amputarle la pierna izquierda, mientras que la otra extremidad permanece en estado crítico.

Su condición de salud continúa siendo delicada, por lo que permanece ingresado en un centro de salud. 

Durante la audiencia, la defensa de De la Cruz Bonilla presentó varios incidentes. Primero alegó que el imputado padecía ansiedad y luego solicitó que fuera evaluado por un psiquiatra, argumentando supuestos problemas mentales. No obstante, el juez rechazó ambas solicitudes al no presentarse documentación que sustentara dichas afirmaciones.

Los abogados también pidieron que cuatro menores que viajaban en el vehículo durante el incidente no fueran entrevistados, pero esta petición igualmente fue rechazada. El tribunal autorizó al Centro de Entrevistas a realizar las diligencias correspondientes con los menores.

El Ministerio Público destacó que De la Cruz Bonilla constituye una amenaza para las víctimas, criterio que el juez acogió para imponer la prisión preventiva

El abogado de la víctima, Luis Alfredo González, sostuvo que la medida responde a la gravedad del hecho y a la necesidad de garantizar la seguridad de los afectados.

Selenia Rosado Almonte, exesposa del imputado, expresó sentirse conforme con la decisión.

El hecho 

El hecho ocurrió el pasado lunes 10 de noviembre en el sector Los Jardines del Rey, en la zona sur de Santiago.

