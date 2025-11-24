Un joven detenido en la "carcelita" del Palacio de Justicia, de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, falleció el pasado domingo mientras esperaba su traslado al centro de corrección y rehabilitación de San Pedro de Macorís.

El fallecido es Alexander Pérez Santana, de 25 años y cuyos hermanos denunciaron que tenía tuberculosis y varias costillas rotas.

Se le había dictado tres meses de prisión preventiva el pasado día 20 de este mes por imputársele de robo y delitos sexuales.

Dos de sus hermanos que esperaban le dieran información en el Palacio de Justicia denunciaron que Alexander estaba ingresado antes de dictársele coerción en el hospital Moscoso Puello y que sin estar recuperado fue trasladado a la "carcelita".

Rafael, uno de los hermanos, dijo que a Alexander le "quisieron hacer una maldad" porque él no estaba en condición de estar preso y que tampoco había querellantes.

Sostuvo que diariamente le llevaba a la "carcelita" los medicamentos y que ayer, domingo, se le informó que había muerto.

Según su familia, Alexander también tenía varias costillas rotas porque en otro centro de reclusión, en donde estaba recluido por otra imputación, otros presos lo golpearon.

Fiscalía investiga

La Fiscalía del Distrito Nacional informó en una comunicación de prensa que investiga las circunstancias en que se produjo el fallecimiento del privado de libertad

Agregó que, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Pérez Santana padecía de enfermedades crónicas que llevaron a su fallecimiento.