Cinco sentencias por ciberviolencia y cuyas víctimas eran menores de edad

Los agresores de la ciberviolencia eran adultos y cercanos a las víctimas. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Del 2020 al 2024 se produjeron cinco decisiones judiciales sobre ciberviolencia, con cuatro víctimas adolescentes (tres femenina y una masculina) y una persona adulta, pero esta última en condiciones de vulnerabilidad por discapacidad.

Los casos de ciberviolencia fueron perpetrados por personas cercanas a las víctimas y adultas. Incluyó la publicación de vídeos íntimos en las redes sociales y el uso de mensajes de ciberacoso por la vía de celulares en tres de ellos.

El dato se obtiene del estudio Análisis de 20 sentencias judiciales de la República Dominicana en delitos de violencia de género e intrafamiliar, tortura o barbarie y ciberviolencia (2020-2024)".

Además de la violación a la Ley de delitos electrónicos, según el estudio de sentencias durante ese periodo, hubo concurso de infracciones, como violación sexual, sustracción de menores, agresión sexual y violaciones a la ley sobre protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En las cinco decisiones judiciales sobre de violencia en línea analizadas, en cuatro se falló condenando a los imputados y se produjo una de absolución, mientras que se acogió en uno de los cinco procesos la suspensión de la pena.

Se destaca que las sentencias fueron emanadas de tribunales de Primera Instancia, pues en estos procesos se observó que las víctimas suelen desistir y no llegan a juicio de fondo. Las condenas en prisión oscilaron entre seis meses y hasta 20 años de prisión.

149 por fraudes bancarios

Las cinco sentencias de ciberviolencia forman parte de 149 decisiones judiciales que involucran la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en su mayoría sobre fraudes bancarios con tarjetas de créditos y transferencias bancarias fraudulentas y robo de identidad.

Fortalecer la investigación de decisiones

El Poder Judicial dominicano realizó el estudio Análisis de Sentencias Judiciales de República Dominicana en Delitos de Violencia de Género e Intrafamiliar, Tortura o Barbarie y Ciberviolencia (2020-2024), iniciativa que tiene como objetivo fortalecer la investigación de las sentencias y la formación jurídica con enfoque de derechos humanos y género.

El estudio fue realizado a través de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial que lidera la magistrada Nancy Salcedo y estuvo coordinado por la jueza Natividad Ramona Santos, de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo y asesora de la citada comisión.

En las viviendas y entre pareja

La investigación confirmó que la mayoría de los hechos de violencia de género ocurren de noche y en el ámbito doméstico, particularmente en las viviendas o lugares de habitabilidad de las víctimas, lo que convierte al hogar, espacio que debería ser seguro, en el escenario más frecuente de agresión.

Asimismo, en la mayoría de los casos, la víctima mantiene o mantuvo una relación de pareja, conyugal o de afinidad cercana con el imputado, predominando los hechos cometidos por exparejas y, en menor medida, por parejas actuales o personas del entorno familiar y social inmediato.

"Esta circunstancia agrava el impacto emocional y psicológico del delito y pone de manifiesto la persistencia de relaciones de poder, dependencia y control que caracterizan la violencia de género en el ámbito privado", indica el estudio.

En la investigación se analizaron 20 sentencias concernientes a violencia de género de diferentes distritos judiciales del país, de las cuales 17 fueron condenatorias y tres absolutorias. En los tres casos de absolución llama la atención la no comparecencia de la víctima en dos casos y la abstención de declarar en uno, señala el documento.

Mientras que, en actos de tortura o barbarie fueron analizadas 12 fallos de tribunales colegiados de los juzgados de primera instancia, de los que nueve concluyeron en condenas y tres absolutorias.

Las penas de prisión están enmarcadas en una escala de cinco a treinta años. Dos fueron condenas de cinco años, dos de quince años y el mayor número, cinco, de treinta años, el máximo de la pena en los 20 procesos.