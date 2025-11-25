×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
medida de coerción policía La Romana
medida de coerción policía La Romana

Conocerán medida de coerción contra policía que disparó a joven en La Romana

El Ministerio Público presentará la solicitud de coerción contra el agente.

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Expandir imagen
Conocerán medida de coerción contra policía que disparó a joven en La Romana
Sede de la Regional Este de la Policía Nacional en La Romana. (FUENTE EXTERNA)

Conocerán mañana miércoles la medida de coerción contra el raso Óscar Cruz Jiménez, acusado de disparar contra el joven Gabriel Armando de la Cruz, durante un incidente ocurrido tras un accidente de tránsito en el sector Villa Pereyra, provincia de La Romana.

La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana, donde el Ministerio Público presentará la solicitud de coerción contra el agente.

Se informó que, el estado de salud del joven Gabriel es reservado.

Según el informe preliminar, el disparo ocurrió mientras los agentes realizaban labores de patrullaje en la zona. A raíz del incidente, la Dirección Regional Este de la Policía Nacional dispuso la investigación y posterior entrega del agente a las autoridades competentes.

Justicia

Familiares y comunitarios se mantienen atentos al proceso, esperando que el caso avance con transparencia y que se establezcan responsabilidades conforme a la ley.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.