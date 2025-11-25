Conocerán medida de coerción contra policía que disparó a joven en La Romana

Sede de la Regional Este de la Policía Nacional en La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

Conocerán mañana miércoles la medida de coerción contra el raso Óscar Cruz Jiménez, acusado de disparar contra el joven Gabriel Armando de la Cruz, durante un incidente ocurrido tras un accidente de tránsito en el sector Villa Pereyra, provincia de La Romana.

La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana, donde el Ministerio Público presentará la solicitud de coerción contra el agente.

Se informó que, el estado de salud del joven Gabriel es reservado.

Según el informe preliminar, el disparo ocurrió mientras los agentes realizaban labores de patrullaje en la zona. A raíz del incidente, la Dirección Regional Este de la Policía Nacional dispuso la investigación y posterior entrega del agente a las autoridades competentes.

Familiares y comunitarios se mantienen atentos al proceso, esperando que el caso avance con transparencia y que se establezcan responsabilidades conforme a la ley.

