Cuando el daño se dirige a los propios hijos para hacer sufrir a la madre

Dos expertas boricuas en el tema de violencia contra la mujer afirmaron este martes que muchas de las expresiones de maltratos psicológicos pasan desapercibidos y uno de ellos es el que se ejerce contra los niños para hacerle daño a las madres.

La jueza de la Corte del Poder Judicial de Puerto Rico, Raiza Cajiga, dijo que es importante nombrar, señalar y sancionar la violencia vicaria, como explicó es el término que se ha acuñado en otros países para identificar ese tipo de violencia psicológica contra las mujeres.

Cajiga citó, entre este tipo de violencia muy usual para afectar a las mujeres, los procesos de custodia de los hijos, el "retraso deliberado e intencional para cumplir con la pensión alimenticia", la deslegitimación parental (no reconocer al niño) y hasta de despojarlo de la vivienda donde viven.

Durante la conferencia titulada "Violencia Vicaria", la también boricua Elithet Silva Martínez, trabajadora social de la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras, explicó que el término se utiliza para aquella conducta en la que se daña a los propios hijos o hijas para causar dolor a su madre, la cual requiere de una atención especial por las instituciones que luchan contra la violencia.

Silva Martínez y Cajiga expusieron en la actividad invitadas por el Poder Judicial en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.

En la separación se exacerba

Cajiga sostuvo que en la violencia vicaria se recurre a afectar a tercera persona, pero principalmente a hijos e hijas entre las partes, que "probablemente durante la relación se exhibía un comportamiento, pero es al momento de la separación que se exacerba o de alguna manera comienza este ataque".

Urgió a los tribunales dominicanos a comunicarse sobre los litigios que conocen de una misma familia porque muchas veces, el victimario, con poder económico, lleva diferentes procesos judiciales y los incidentan para extenderlo en litigios que nunca concluyen.

Sostuvo que, aunque es una violencia que no empieza en el tribunal, se utiliza a los jueces para ejercerla. "Esta violencia puede estar presente en todos nuestros asuntos", indicó.

El daño puede ser "para siempre"

Elithet Silva Martínez mencionó que hay estudios que han concluido, en los casos de la violencia física que el 80 por ciento de los niños asesinados en feminicidios son hijos del propio agresor.

Sobre las consecuencias neurológicas de la violencia vicaria, aseveró que investigaciones la han comparado con la percepción del riesgo similar a la de una persona en combate durante una guerra, y cuyos traumas "no es temporal, esto es para siempre".

"Tenemos que romper con la mal llamada violencia de género solamente hacia las mujeres porque también las niñas y niños que experimentan esto tienen secuelas de por vida. Esto no es temporal, esto es para siempre. Para recuperarse se requiere mucho trabajo para poder superarlo", subrayó.

El término de violencia vicaria ya se incorporó en España, en México se incluyó como un agravante y en Argentina avanza para penalizarla en este año, añadió la jueza Cajiga.

Silva Martínez reveló que en los años que lleva estudiando la violencia contra las mujeres, en los últimos 1,431 casos, el 80 por ciento correspondió a mujeres dominicanas inmigrantes en Puerto Rico.

Incluir en la protección a los menores

Al inaugurar la actividad, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, afirmó que una sociedad justa "es aquella que garantiza a sus mujeres una vida libre de miedo"

Dijo que en la sociedad dominicana "tenemos la violencia contra la mujer normalizada", con la pérdida de cientos de vidas de féminas, afectando a la familia y a las comunidades, y que, aunque se ha avanzado en algunos aspectos, todavía hay desafíos y uno de ellos es agilizar las decisiones de órdenes de protección.

Sostuvo que a pesar de que emitir la orden de protección se emiten en tres días y antes había que esperar 12, hay que aumentar los esfuerzos para que esas decisiones se hagan en horas.

En ese sentido, la jueza puertorriqueña Raiza Cajiga recomendó a los miembros de la judicatura dominicana que en las medidas cautelares incluyan la protección de los niños.

Sugirió, asimismo, escuchar a los niños y niñas, que "muchas veces los ignoramos y lo pasamos por alto".

Henry Molina reveló que del total de casos que ingresan al sistema en materia penal, el 55% están relacionados directamente con violencia y, de estos, el 36% corresponde a violencia de género e intrafamiliar.