Aplazan conocimiento de coerción contra policía que disparó a joven en La Romana

Fachada de la Regional Este de la Policía Nacional en la provincia La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

Fue aplazada este miércoles la audiencia para conocer la medida de coerción contra el raso Óscar Cruz Jiménez, acusado de herir de bala al joven Gabriel Armando de la Cruz Montás durante un incidente ocurrido en el sector Villa Pereyra, provincia de La Romana.

La audiencia fue pospuesta a solicitud del abogado de la víctima, quien pidió el aplazamiento a los fines de constituirse como querellante y actor civil.

El proceso fue reprogramado para el próximo viernes 28 de noviembre.

El hecho

El caso se remonta al momento en que el agente, presuntamente disparó contra Gabriel, en medio de un incidente posterior a un accidente de tránsito, dejando al joven en estado de salud reservado.

Tras el hecho, la Dirección Regional Este de la Policía Nacional, puso al agente a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.