Otorgan libertad condicional a menor acusado de matar a joven por deuda de RD$3,000 en SFM

Como parte de las condiciones impuestas, el imputado deberá permanecer bajo la vigilancia y custodia de su madre

Otorgan libertad condicional a menor acusado de matar a joven por deuda de RD$3,000 en SFM
El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, otorgó libertad condicional a un adolescente de 17 años acusado de causar la muerte de un joven de 18 por una deuda. (FUENTE EXTERNA)

El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, otorgó libertad condicional a un adolescente de 17 años acusado de causar la muerte de un joven de 18 durante una discusión por una deuda de tres mil pesos.

Como parte de las condiciones impuestas, el imputado, cuyo nombre se omite por asuntos legales, deberá permanecer bajo la vigilancia y custodia de su madre

Además, deberá residir fuera de San Francisco de Macorís, específicamente en el municipio de Sánchez, provincia Samaná.

Impedimento de salida

El tribunal también ordenó impedimento de salida del país y dispuso que el menor obtenga y mantenga un empleo, compromiso respaldado por un empresario local.

  • El adolescente es procesado por la muerte de Stacy Enmanuel Núñez, de 18 años, quien falleció a causa de una herida de arma blanca

El hecho ocurrió el pasado lunes 17 en el sector Vista al Valle, en San Francisco de Macorís.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el suceso se produjo durante una discusión por una deuda de tres mil pesos que presuntamente el agresor mantenía con la víctima.

