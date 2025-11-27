Defensa de Gonzalo pide ampliar audiencia un día y rechaza acusaciones de retraso del MP

Laura Acosta, parte del equipo de defensa del exministro Gonzalo Castillo, uno de los acusados en el caso Calamar. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La defensa del exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial Gonzalo Castillo solicitó al Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional habilitar un día adicional de audiencia por semana para agilizar la fase preliminar del denominado Caso Calamar.

Los representantes legales afirmaron que, contrario a lo sugerido por el Ministerio Público, no han sido los imputados quienes han provocado retrasos en el conocimiento del expediente.

La audiencia pautada para este jueves tuvo que ser suspendida luego de que uno de los imputados presentara una condición médica que le impidió comparecer.

Según explicó la abogada Laura Acosta, ese aplazamiento confirma que los diferimientos ocurridos “no guardan relación con la conducta procesal” de Castillo ni de los demás encartados. “Este proceso nunca ha sido retrasado por nuestras partes. No somos nosotros quienes entorpecemos la marcha del expediente”, afirmó.

El equipo de defensa —conformado por Laura Acosta, Luis Rivas y Nassef Perdomo— aseguró que sus clientes han acudido a cada convocatoria sin faltar a ninguna y que mantienen la disposición de avanzar en el proceso “de manera continua y sin interrupciones innecesarias”.

Recordaron además que Gonzalo Castillo, junto al exministro de Hacienda, Donald Guerrero y el exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, “ha sostenido una conducta procesal irreprochable” desde el inicio del caso. Asimismo, recordó que el caso cumplirá tres años en marzo.

Acosta explicó que la propuesta de sumar un día permitiría celebrar tres audiencias semanales, lo que contribuiría a reducir el tiempo de espera y evitar largos intervalos entre cada jornada. “Si realmente se busca agilizar la audiencia preliminar, lo sensato es habilitar un día adicional. Nosotros estamos listos para trabajar”, expresó.

Rechazan "narrativa falsa de obstrucción"

Los abogados también rechazaron que exista fundamento para que el Ministerio Público sostenga que las defensas han entorpecido el avance del proceso. “No aceptamos que se construya una narrativa falsa de obstrucción. Los hechos demuestran exactamente lo contrario”, puntualizaron, reiterando que los imputados han colaborado con la justicia y han respondido puntualmente a cada requerimiento.

Con la solicitud, la defensa busca que el tribunal garantice un ritmo más fluido y constante en una etapa preliminar que, por el volumen del expediente y la cantidad de imputados, ha requerido múltiples jornadas para su desarrollo.