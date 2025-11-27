Exministros de gobierno de Danilo refutarán acusación de corrupción la próxima semana

Los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, quienes refutarán acusación de corrupción del Ministerio Público. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, acusados de corrupción durante la gestión del expresidente Danilo Medina (2012-2020), tienen programado empezar a rebatir la acusación que le hace el Ministerio Público en la investigación que se denominó como Operación Calamar.

De los más de treinta acusados, sin incluir las empresas, solo faltan por presentar sus defensas Castillo, Guerrero y su hijo Daniel, así como Peralta. Luego le tocará la réplica a los fiscales y querellantes.

A los acusados se les atribuye haber estafado al Estado con más de 40 mil millones de pesos, a través de pagos irregulares por terrenos declarados de utilidad pública y por presuntamente sobornar a empresarios de la construcción para que financiaran la campaña del 2020.

Aplazamientos por edad y la salud de imputados

La jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, recordó este jueves que al programar el calendario de las audiencias del juicio preliminar se tomó en cuenta la salud y la avanzada edad de muchos imputados.

Algunos de los encausados, como el exsenador por Azua Rafael Calderón y Manuel Milcíades Morilla Soto sobrepasan los 80 años.

Este jueves, cuando correspondía empezar el turno de defensa del exministro Gonzalo Castillo, se presentó la licencia del abogado y también imputado Juan Tomas Polanco Céspedes por una afección en los riñones, lo que obligó a suspender la audiencia, incluso, de este viernes 28 de noviembre.

Gonzalo pide que sean tres días de audiencias

Al rechazar los señalamientos del Ministerio Público contra los imputados, de estar provocando retrasos del proceso penal, el exministro Gonzalo Castillo aclaró que "nunca" ha faltado a las audiencias.

A través de su defensa, encabezada por Laura Acosta, el exfuncionario sostuvo que hace cuatro semanas debió agotar su turno de defensa y que se ha mantenido esperando "en paz y tranquilidad" a cada vista.

Acosta dijo que el hecho de que no se conozca el caso en el plazo razonable a quien afecta principalmente es a quienes enfrentan, como Castillo, el proceso desde marzo del 2023.

En ese sentido, solicitó a la magistrada que se añada un día más de audiencias en la semana para que sean tres en vez de dos.