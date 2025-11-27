Imponen tres meses de prisión preventiva por muerte de mujer durante asalto en Santiago

Momento en que los imputados Yordy Parra López y Luis Ramón Martínez salen de la audiencia en la que se les impuso prisión preventiva por su vinculación a un asalto que terminó con la muerte de una mujer en Santiago. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

La jueza Iris Borgen, del Tribunal de Atención Permanente de Santiago, impuso tres meses de prisión preventiva a dos de los implicados en el asalto ocurrido en un centro de diversión, donde murió de un disparo en la cabeza Jennifer Rodríguez de González.

Los imputados, Yordy Parra López y Luis Ramón Martínez, deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres.

Durante el asalto, ambos imputados resultaron heridos de bala. En el hecho también fueron lesionados un teniente coronel y un ciudadano que se encontraban en el establecimiento Plaza Hermanos Gómez Díaz, ubicado en la avenida Hispanoamericana de Santiago.

La magistrada acogió la solicitud del Ministerio Público, sustentada en el artículo 226, numeral 7, del Código Procesal Penal.

Los abogados Iván Ariel Tejada y Luis Acosta, representantes legales de la familia de la víctima, afirmaron que el sistema "ha fallado", al destacar que Parra López es reincidente y mantiene procesos judiciales abiertos por robo agravado desde 2016.

El hecho ocurrió cuando varias personas intentaron cometer un robo en el área comercial del centro y dispararon, ocasionando la muerte de Rodríguez de González.

Investigación

En torno al caso, las autoridades vinculan a Jhonattan Paulino Rodríguez, señalado como presunto cabecilla de una banda dedicada a asaltar a personas que portan cadenas de oro.

Paulino Rodríguez también está siendo investigado por la muerte de un exagente del Dicrim durante un atraco.

El Ministerio Público aún no presenta la acusación formal, mientras la parte querellante espera completar el proceso para continuar con la acción judicial.