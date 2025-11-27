Ratifican la prisión a hombre que mató a otro en restaurante de Naco

José Alexander de los Santos Lemos deberá continuar en prisión por la muerte de Alexander Pilier y por las heridas causada a Willal Stiven Castro Collado en el restaurante MG Kitchen, en el sector Naco, Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un hombre que mató a otro de un disparo tras una discusión en un restaurante del sector Naco, Distrito Nacional, en julio de este año continuará en prisión preventiva, decidió este jueves el juez del Tercer Juzgado de Instrucción de esa jurisdicción.

Al imputado José Alexander de los Santos Lemos, alias "Alex paquete", le fue ratificada la medida de coerción por tres meses más y a ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro de Macorís.

Se le señala de la muerte de Alexander Pilier y de herir a Willal Stiven Castro Collado en el restaurante MG Kitchen luego de un concierto.

El juez Amauri Martínez rechazó la solicitud de la defensa de Santos Lemos de que este fuera trasladado a otra cárcel porque supuestamente es amenazado de muerte.

Andrés Toribio, abogado de la familia de la víctima, dijo que Santos Lemos nunca ha presentado una prueba de que su vida corre peligro.

Afirmó, además, que el magistrado le rechazó cambiarlo de cárcel debido a que su solicitud se hizo fuera de plazo y en el tribunal no competente. Recordó que fue él mismo imputado quien pidió en agosto, al juez de la Oficina de Atención Permanente, que lo enviara a San Pedro de Macorís.

En esa ocasión, Alex Paquete alegó también que se sentía inseguro en la cárcel Najayo-Hombre.

Móvil no está claro

El móvil de la discusión que terminó con la muerte de Pillier no ha quedado claro. Sin embargo, la madre del joven fallecido dice que el victimario lo conocía porque iba como cliente a su tienda ubicada en el sector Los Mina.

En agosto, Sobeida Pilier demandó que se investigara también a la pareja de su hijo.