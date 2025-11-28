Dictan presentación periódica a hombre que amenazó con escopeta a familia por un parqueo en La Vega

Palacio de Justicia de La Vega. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de La Vega impuso como medida de coerción la presentación periódica y ordenó terapia conductual al hombre que fue captado en un video amenazando con una escopeta a una familia durante una disputa por un parqueo.

El imputado es Juan José De Campos Brea, de 45 años, un dirigente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) en La Vega y profesional del derecho.

El activista es acusado de violar el artículo 307 del Código Penal, en perjuicio de las víctimas cuyas identidades se mantienen bajo reserva para proteger su integridad.

El hecho ocurrió en la calle Profesor Juan Bosch, próxima a un centro comercial de La Vega.

En las imágenes, que circularon en redes sociales, se observa al imputado apuntar el arma hacia las personas mientras les advertía que "les va a volar la cabeza".

Fiscalía apelará la decisión

La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, calificó la decisión del tribunal como "desacertada".

La magistrada adelantó que esa medida será apelada tan pronto reciban el dispositivo de la resolución.

García afirmó que la conducta exhibida por el imputado es "inaceptable" y representa un riesgo para la seguridad pública.

