Tres meses de prisión preventiva contra chofer que provocó accidente con turistas en Bávaro

Momento del accidente en el Boulevard Turístico del Este, donde el vehículo que transportaba a turistas alemanes terminó volcado, dejando varios heridos y una víctima mortal. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público de la provincia La Altagracia informó que el conductor Mauricio de Jesús Sención Bueno, de 32 años, recibió tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, tras ser acusado de provocar el accidente de tránsito en el que resultaron heridos seis turistas de nacionalidad alemana y donde uno de ellos falleció posteriormente.

Declaraciones del Ministerio Público

El magistrado Denis Guerrero, explicó que la medida fue solicitada luego de que el imputado abandonara de manera irregular el centro médico donde había sido llevado tras el accidente.

"Lo que queremos destacar es que existen consecuencias claras para quienes conducen de manera imprudente, y estas se agravan cuando se incurre en acciones irresponsables como intentar fugarse. Por eso solicitamos tres meses de prisión preventiva, y el juez la impuso", indicó el representante del Ministerio Público.

Indicó que la Fiscalía actuó de inmediato y solicitó la orden de arresto, además de la intervención corporal para fines de análisis médicos y procedió con el sometimiento correspondiente.

Agregó: Uno de los turistas falleció la noche del lunes mientras recibía atenciones médicas, y otro sufrió la amputación de un brazo. Los demás permanecen en condición estable.

El Ministerio Público continuará las investigaciones hasta esclarecer totalmente el caso.

Información oficial sobre el accidente

El hecho ocurrió en la avenida Boulevard Turístico del Este, próximo al cuerpo de Bomberos de Bávaro, cuando el vehículo Toyota Hiace blanco, se volcó luego de que el conductor intentara esquivar unos escombros mientras se desplazaba a alta velocidad.

En el accidente resultaron heridos los siguientes turistas: Andrea Shear, 54 años, Hans Joachin Lehmann, 77 años, Ruth Lehmann, 73 años, Sabrina Sabast, 45 años, Angelika Schaffne-Gessler, datos generales no suministrados. Acompañante masculino alemán, datos no ofrecidos

Todos fueron asistidos por el Sistema 9-1-1 y trasladados a centros médicos de la zona.

Fuga del conductor

El conductor, Mauricio de Jesús Sención Bueno, había sido llevado también a un centro médico, pero abandonó el lugar sin autorización.

Las autoridades realizaron un recorrido por varios centros médicos en busca del imputado, hasta confirmar su desaparición. Posteriormente, fue arrestado por la Fiscalía al día siguiente.

La investigación continúa abierta para establecer responsabilidades adicionales.