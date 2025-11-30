Estado entrega a la PGR terreno clave para transformar el Inacif en un modelo forense nacional

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, firmó el contrato con Rafael Burgos Gómez, titular de la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN), con la promesa de modernizar el Inacif en SDE. ( FUENTE EXTERNA )

La Procuraduría General de la República (PGR) dio inicio a la implementación de un plan de modernización del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), con el objetivo de optimizar su operatividad y mejorar los servicios que ofrece al sistema de justicia y a la ciudadanía. Como parte de este proceso, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, firmó un contrato de usufructo con Rafael Burgos Gómez, titular de la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN) y responsable honorífico del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

En un comunicado, la institución informó que el acuerdo permitirá al Inacif disponer de un terreno de 27,767.88 metros cuadrados —más de 44 tareas— localizado en la Avenida Ecológica, en el sector El Valiente, municipio Santo Domingo Este.

El espacio será destinado a nuevas instalaciones para las áreas de investigación y morgue, dotadas de tecnología avanzada y mejores facilidades de acceso para la población.

Durante el acto de firma realizado en la sede de la Procuraduría, Reynoso valoró la entrega del inmueble y destacó que esta iniciativa forma parte del propósito de construir el "Inacif soñado", con infraestructura acorde a las capacidades del personal forense, altamente especializado y comprometido con sus funciones.

Subrayó que la criminalidad se ha tecnificado a nivel mundial, por lo que el Estado dominicano debe contar con un instituto forense igualmente tecnificado para realizar pericias fundamentales en las investigaciones criminales.

La procuradora recordó que la ciencia forense es crucial para el fortalecimiento del Estado de derecho, y que la visión institucional busca convertir al Inacif en un modelo de excelencia, no solo para el país, sino también para la región. Resaltó además la calidad del talento humano forense en República Dominicana y agradeció la apertura inmediata del doctor Burgos Gómez para facilitar el terreno necesario.

Reynoso también reconoció el respaldo del presidente de la República, Luis Abinader, quien —afirmó— siempre ha mostrado interés en que el país cuente con un instituto forense moderno.

Proyecto busca modernizar la institución

Señaló que el proyecto reforzará la institucionalidad y contribuirá significativamente a la democracia dominicana. Confió en que, en un plazo razonable, el Inacif dispondrá de una sede amplia, con suficientes parqueos y un entorno paisajístico y forestal que revalorice el municipio donde será construido.

De su lado, Burgos Gómez destacó la importancia de contar con instituciones fuertes y de modernizar al órgano forense. Afirmó que el Ministerio Público debe estar por encima de todas las instituciones del Estado para garantizar los derechos ciudadanos, y valoró la necesidad de organismos de investigación equipados con tecnología de punta.

Sostuvo que el país, que ya muestra avances en distintas áreas, requiere instituciones capaces de preservar la dignidad humana en todas las etapas de la vida, incluyendo los servicios forenses.

El acto de firma contó con la presencia de funcionarios de ambas instituciones. Por el Ministerio Público participaron Claribel Mejía, responsable de la Dirección General Administrativa; Sonia Lebrón, directora del Inacif; y Jorge Báez, director administrativo. En representación de Bienes Nacionales asistieron el subdirector general José Moya, la directora jurídica Yolanda de la Cruz y el director técnico Gilberto Grullón.