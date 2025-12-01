Condenan a 30 años de prisión a joven por el asesinato de Yennely Duarte en Cotuí

Ammy Hiraldo Peña y Yennely Duarte supuestamente eran amigas. ( FUENTE EXTERNA )

El Tribunal Colegiado del distrito judicial de Cotuí condenó este lunes a 30 años de prisión a Ammy Hiraldo Peña, hallada culpable del asesinato de Yennely Andreina Duarte Hilario, la joven de 18 años cuyo crimen, ocurrido en marzo de 2024, estremeció a toda la sociedad en la provincia Sánchez Ramírez.

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Yennely Duarte fue violada y apuñalada más de 40 veces, incluyendo en sus genitales. También, golpeada y torturada antes de ser ultimada.

A pesar de la condena, la familia de la víctima sostiene que en el crimen participaron otras personas que no han sido procesadas.

"Los cómplices la van a pagar"

"Estoy segura de que ella no la mató sola, pero existe la justicia divina y los cómplices la van a pagar", expresó Yanely Hilario, madre de Yennely.

Agregó que está consciente de que ahora se abre la fase de apelación y confía en que las demás instancias ratificarán la sentencia.

La audiencia se desarrolló bajo un estricto dispositivo de seguridad.

Ammy Hiraldo Peña deberá cumplir la pena en la cárcel de Najayo Mujeres, en San Cristóbal.