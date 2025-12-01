Abel Martínez exige verdad y responsabilidades por muerte de niña en excursión en Santiago

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y exalcalde de la provincia Santiago Abel Martínez. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, se pronunció sobre la muerte de la menor Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, ocurrida durante una excursión escolar, en la provincia Santiago, y reclamó que el colegio en el que estudiaba la niña asuma responsabilidades y brinde explicaciones transparentes a la familia y a la sociedad.

"La tragedia de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph ha consternado a todo un país. No sólo por la inocencia arrebatada, sino por la sensación de impotencia de saber que una vida tan pequeña dependía de cuidados básicos que, sencillamente, fallaron", expresó el exalcalde de Santiago a través de su cuenta de X.

Martínez enfatizó el dolor que enfrenta la madre de la menor, quien asegura aún no ha recibido información precisa sobre lo ocurrido el día del incidente.

"El dolor más profundo no se ve en los titulares: lo carga su madre. El vacío irreparable de quien no sólo perdió a su hija, sino que además sigue sin respuestas claras sobre lo que realmente ocurrió."

"Decir la verdad completa"

El dirigente político señaló que el centro educativo involucrado es uno de los más importantes de la ciudad, pero subrayó que el prestigio no puede ser un escudo ante una situación tan grave: "La sociedad espera un gesto claro y humano: reconocer que fallaron, pedir perdón y decir la verdad completa."

Martínez insistió en que no busca perjudicar a la institución educativa, sino que se haga justicia y se eviten tragedias similares en el futuro:"No se trata de venganza. Se trata de justicia, de responsabilidad y de respeto por la vida de una niña que nunca debió morir así."

Asimismo, advirtió que guardar silencio solo incrementa la angustia de la familia y la indignación pública.

""El silencio prolonga el dolor. La verdad lo dignifica"" Abel Martínez Dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) “

Derecho a la verdad

La Procuraduría General de la República (PGR) ordenó profundizar las investigaciones para determinar las circunstancias y posibles responsabilidades en la muerte de Stephora, quien falleció ahogada en una piscina durante una excursión en la Hacienda Los Caballos, ubicada en el municipio Gurabo, al norte de Santiago.

Mientras la familia de la niña, organizaciones sociales y figuras públicas mantienen su clamor por respuestas, Abel Martínez afirmó que la verdad es indispensable para honrar la memoria de la menor y proteger a otros estudiantes:

"La sociedad tiene derecho a la verdad, y la verdad es el primer paso para que una tragedia como esta no vuelva a repetirse."

