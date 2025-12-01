El Ministerio Público recurrirá fallo que descargó a acusados de planificar asesinato de la Patrona

El Ministerio Público anunció este lunes que recurrirá en apelación el fallo del Tercer Tribunal Colegiado de Santiago, tras considerar que la sentencia que descargó a los principales acusados del asesinato de Ana Francisca Gómez -la Patrona- constituye una decisión "injustificada" y "alejada de la sólida evidencia presentada en el proceso".

La fiscalía sostiene que demostró con suficientes evidencias la responsabilidad de los imputados Yan Carlos Batista, señalado como presunto sicario; Jerry Antonio Moreno Ortiz, acusado de organizar la logística criminal; y Wader Robert Peña Angomás, quien supuestamente conducía la motocicleta utilizada en la ejecución del hecho.

No obstante, el tribunal sólo condenó a Peña Angomás a cinco años de prisión por porte ilegal de armas y descargó a los demás imputados. El Ministerio Público solicitó 40 años de cárcel para cada uno.

El crimen de Ana Francisca Gómez, conocida como la Patrona, la Reina y Ana la Colombiana, ocurrió el 7 de octubre de 2022 en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Estrella Sadhalá en el ensanche Libertad, de Santiago.

La víctima se desplazaba en un carro de alta gama cuando fue tiroteada por uno de dos hombres que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

El órgano acusador destacó que la investigación tomó dos años, período durante el cual se rastreó, identificó y arrestó a los presuntos responsables.

El expediente incluía videos, peritajes, testimonios y documentos que, según la fiscalía, demostraban la planificación del crimen y el pago de 400,000 pesos para ejecutarlo.

Otro implicado muerto

Por este caso también fue procesado el raso de la Policía Nacional Wilfin Gerónimo Sánchez Angomás, quien murió en un incidente registrado en Santo Domingo mientras estaba en libertad condicional.