Edwin Paraison denuncia que niña fallecida en excursión sufría bullying por compañeros del colegio

Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, falleció durante una excursión escolar en la provincia Santiago. Su familia denuncia que era víctima de bullying en el colegio donde estudiaba. ( FUENTE EXTERNA )

El director ejecutivo de la Fundación Zile, Edwin Paraison, informó que la niña de 11 años, Stephora Anne-Mircie Joseph, quien murió durante una excursión escolar en una piscina del centro recreativo Hacienda Los Caballos, en el municipio Gurabo, provincia Santiago, "sufría bullying en su escuela".

El también exconsul de Haití en la República Dominicana, informó a Diario Libre que la madre de la niña —con quien mantienen contacto desde el suceso— afirmó que Stephora era víctima de acoso escolar, presuntamente por su color de piel y origen, lo que la madre ya había reportado a las autoridades del colegio Leonardo Da Vinci.

"En dos o tres ocasiones, la madre reportó el hecho a la dirección o a la profesora del curso", explicó. Según Paraison, las denuncias sólo dieron lugar a una llamada de atención a uno de los estudiantes señalados, pero sin mayores acciones.

Paraison advirtió que ese tipo de medidas superficiales no son suficientes: "Hay que ir más allá", subrayando que el problema del bullying afecta a muchas escuelas del país, especialmente donde conviven niños dominicanos y haitianos, y debe abordarse con campañas y políticas claras de inclusión.

Asimismo, aseguró que este tipo de acoso no solo afecta a la República Dominicana, sino que es "un problema que se ha extendido a varios países". En ese sentido, señaló que el centro educativo "no ha manejado de la forma más eficaz esa situación".

PGR ordena reforzar investigaciones

Por el momento, las autoridades continúan investigando, especialmente la Procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien instruyó a la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf) y a la unidad de persecución del Ministerio Público a reforzar las indagatorias entorno al caso.

A raíz de esto, Paraison indicó que la investigación debe considerar la naturaleza de los involucrados: "Para nosotros, entendemos que se debe contemplar un interrogatorio o una forma adecuada, porque se tratan de niños", expresó.

Agregó que será necesario evaluar la manera en que los investigadores conversen e interroguen a los menores que estuvieron presentes, con el fin de obtener "una idea más amplia en el marco de la investigación que debe de profundizarse".

Tanto la familia, como organizaciones y figuras públicas, exigen una investigación amplia entorno a la muerte de la menor. A su vez, piden que se garantice justicia y medidas reales de protección en los centros educativos del país.