Exigen justicia por muerte de niña de 11 años en excursión escolar

La cantante y modelo haitiana Sarodj Bertin se pronunció a través de sus redes sociales tras la muerte de la niña de 11 años, Stephora Anne-Mircie Joseph, ocurrida durante una excursión escolar en la provincia Santiago.

En su mensaje, Bertin pidió verdad y justicia para la pequeña, e instó a las autoridades y usuarios a responder al pedido de la madre usando el hashtag # JusticiaParaStephora .

En el video, Sarodj utiliza hojas con las palabras: "Justicia para Stephora, su madre merece y necesita saber qué pasó con su hija".

La tragedia ocurrió durante una salida organizada por el Instituto Leonardo Da Vinci, en la hacienda Hacienda Los Caballos, en el municipio Gurabo. Al conocerse los hechos, la familia de la menor denunció "negligencia extrema" y falta de transparencia, pues nunca le informaron que la excursión incluiría actividades acuáticas y, tras el incidente, no recibieron explicaciones claras del centro educativo ni del sistema judicial.

Procuradora ordenó reforzar investigación

Tras recibir en su despacho a la madre de la menor, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenó reforzar las investigaciones a través de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf) y la dirección de persecución del Ministerio Público, a fin de esclarecer las circunstancias del deceso y garantizar justicia para Stephora.

La muerte de la niña generó un fuerte cuestionamiento a los protocolos de seguridad en actividades escolares. La hacienda donde se produjo el incidente fue clausurada provisionalmente luego de que las autoridades detectaran la ausencia de salvavidas, equipos de rescate, botiquines y otras medidas de seguridad mínimas para lugares con piscina.

