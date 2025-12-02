Corte confirma condenas a involucrados en el caso Casa Blanca Night Club

La investigación estableció que la red viajaba a distintas ciudades de Colombia y Venezuela para captar a las víctimas, trasladarlas a Santiago y llevarlas al Casa Blanca Night Club, donde muchas eran sometidas a castigos, amarradas a las camas y multadas por llegar tarde o no atender a los clientes cuando eran requeridas. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVO )

La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago confirmó la sentencia que impone penas de 20, 15, 10 y 7 años de prisión contra los integrantes de una banda dedicada a la trata de personas agravada, lavado de activos y porte ilegal de armas de guerra, en el caso conocido como Casa Blanca Night Club.

Según una nota de la Procuraduría, el tribunal rechazó la solicitud incidental presentada por Jolbert José Ramírez Palomo, quien buscaba la extinción de la acción penal en un intento fallido por eludir las sanciones en su contra, petición a la que se adhirieron los demás procesados.

La decisión judicial exime del pago de costas al Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Juan Medina de los Santos, en nombre de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; la abogada Ángela Díaz Vargas, parte querellante en representación de las víctimas; y los representantes de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, el procurador general de corte Pedro Medina y el fiscal José Manuel Calzado.

La sentencia original impone 20 años de prisión a Juan Antonio Fernández Fernández, además del pago de una multa equivalente a 175 salarios mínimos y una indemnización de 14,000,000 de pesos en favor de dos víctimas.

Grismelda Acarilis Merejo Salas fue condenada a 15 años de prisión y al pago de 175 salarios mínimos; María Magdalena Batista Batista recibió 10 años y una multa de 50 salarios mínimos; mientras que Jolbert José Ramírez y Jairo Rafael Correa fueron sentenciados a 7 años de prisión y al pago de 75 salarios mínimos cada uno.

Te puede interesar Condenan a implicados en red que explotaba sexualmente a extranjeras en Casa Blanca Night Club

La investigación estableció que la red viajaba a distintas ciudades de Colombia y Venezuela para captar a las víctimas, trasladarlas a la provincia Santiago y llevarlas al Casa Blanca Night Club, donde muchas eran sometidas a castigos, amarradas a las camas y multadas por llegar tarde o no atender a los clientes cuando eran requeridas.

En cambio, los jueces Wilson Francisco Moreta Tremols, Martha del Carmen Martínez López y Anelis del Carmen Torres Mago condenaron a los procesados al pago de las costas correspondientes a sus propios recursos de apelación.

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Fiscalía de Santiago, desarticuló la red criminal encabezada por Juan Antonio Fernández Fernández, que explotaba sexualmente a mujeres en el Casa Blanca Night Club y en una red de moteles ubicados en Santiago y La Vega. Durante los operativos fueron rescatadas 45 víctimas de trata.

Cinco personas fueron procesadas y condenadas en este caso. Sus recursos fueron declarados inadmisibles, quedando ratificada la Sentencia Penal No. 371-04-2022-SSEN-00099, de fecha 23 de junio de 2022, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Santiago.

Las mujeres eran ofertadas a hombres y empleadas, además, para promocionar el establecimiento. En las habitaciones de los moteles se colocaron catálogos con fotografías de las víctimas en ropa interior, a fin de que los clientes seleccionaran a la persona deseada indicando el número de página por teléfono.