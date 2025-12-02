La muerte de Stephora trasciende a medios internacionales

Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, falleció durante una excursión escolar en la provincia Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

La muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que falleció durante una excursión escolar en la provincia Santiago, comenzó a ocupar espacio en medios internacionales.

El Miami Herald publicó un extenso reportaje firmado por la periodista Jacqueline Charles, donde la madre de la menor afirma que, dos semanas después del hecho, aún no sabe cómo murió su hija.

Stephora estudiaba en el Instituto Leonardo Da Vinci, en Santiago. El 14 de noviembre fue llevada junto a otros 86 estudiantes a un rancho con piscina en Gurabo, como parte de una actividad para alumnos con buen desempeño académico. Horas más tarde, la niña apareció sin vida. La versión preliminar apunta a un posible ahogamiento, pero no hay claridad sobre lo ocurrido.

“Solo quiero justicia”

En la entrevista, la madre, Lovelie Raphael Joseph, relató que dejó a su hija a las 7:15 de la mañana. A las 11:30 la llamaron para informarle que “la niña no estaba bien”.

Primero le preguntaron a qué hospital debía ser llevada; minutos después, le pidieron que fuera al rancho. Al llegar, vio una ambulancia y agentes policiales. Quiso ver a su hija y no se lo permitieron. Cuatro horas después —según su testimonio— una autoridad le dijo: “Mañana vaya a buscar el cadáver”.

Hasta la fecha, afirma que nadie le ha explicado qué pasó. Tampoco ha tenido acceso al video de vigilancia del lugar, pese a que lo ha solicitado en varias ocasiones.

La niña no sabía nadar, un dato que, según la madre, la escuela nunca verificó antes de permitir que se metiera a la piscina. “Solo quiero justicia”, dijo al medio estadounidense.