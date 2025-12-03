Condenan a 30 años a mujer que planificó y mandó a matar a su socio comercial en Manoguayabo

El órgano acusador acusó a Masiel de violar los diversos artículos del Código Penal dominicano y de la Ley 631-16 sobre armas de fuego. ( FUENTE EXTERNA )

El Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó este miércoles a 30 años de prisión a Masiel Encarnación Encarnación, hallada culpable de planificar y ordenar el asesinato de su socio comercial, Alex Olmedo Soto Arias, crimen ejecutado el 2 de octubre de 2024 en el sector Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.

Encarnación Encarnación deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal, indica una nota de prensa de la Procuraduría General de la República.

Las juezas Clara Josefina Cruz, Nelcy Ortega y Leonarda Quezada acogieron las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

El órgano acusador acusó a Masiel de violar los diversos artículos del Código Penal dominicano y de la Ley 631-16 sobre armas de fuego.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

El expediente contiene pruebas documentales, periciales y testimoniales, a cargo de las fiscales Vilma Méndez, Francheska Alcántara y Sugely Valdez.

La investigación, dirigida por la fiscal Yéssica Durán, estableció que Encarnación y la víctima eran socios en la empresa Distribuidora de Alimentos y Más Olma, y que entre ambos habían surgido conflictos económicos.

Según la acusación, la procesada contrató a Edison Alexander Cuevas Abreu —actualmente prófugo— para ejecutar el crimen.

Cuevas Abreu se hizo pasar por un vendedor de pollo a bajo costo y citó a Soto Arias en la carretera Palavé para entregarle una supuesta mercancía.

Una vez en el lugar, le disparó varias veces tras simular una discusión.